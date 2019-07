AleaSoft: Las rebajas no llegan en julio a los mercados de energía Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 12:12 h (CET) Durante la semana pasada, alrededor del 11 de julio se registraron picos de precio en varios mercados de energía en Europa. Mercados eléctricos, de gas, carbón, petróleo y derechos de emisión de CO2, todos ellos experimentaron aumentos de precios, coincidiendo con una tendencia alcista, con picos de temperatura y con noticias que han favorecido un aumento de la actividad en los mercados Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros del petróleo Brent para el mes de septiembre en el mercado ICE se liquidaron este viernes 12 de julio en 66,72 $/bbl. El mercado se ha mantenido entre los 66 $/bbl y 67 $/bbl después de haber acabado el miércoles 10 de julio en 67,01 $/bbl, con un incremento del 4,4% respecto a la sesión anterior, siendo el precio más alto desde finales de mayo.

Los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de agosto continuaron con la tendencia alcista durante la semana pasada, cerrando el viernes 12 de julio en 13,28 €/MWh, casi un 12% más alto que el precio de liquidación del lunes 8 de julio, cuyo precio fue de 11,88 €/MWh. Esta tendencia de los precios se ha visto condicionada principalmente por el incremento en los precios del mercado de futuros de derechos de emisión de CO2.

Los precios de los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes de agosto cerraron el viernes 12 de julio en 60,15 $/t, 0,65 $/t por debajo de los 60,80 $/t del día anterior. Desde la primera semana de julio se ha mantenido una tendencia alcista en los precios del carbón, que se han incrementado casi todos los días desde los 52,55 $/t, del día 1 de julio, hasta los 60,80 $/t, del 11 de julio, lo que corresponde a un incremento del 16%.

Los precios de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de diciembre de 2019 han cerrado este viernes en 28,79 €/t, tras empezar a negociarse al alza a partir del miércoles 10 de julio, que cerró en 28,20 €/t, después de haberse mantenido fluctuando entre los 26 €/t y 27 €/t entre el 24 de junio y el 9 de julio. El precio registrado el viernes 12 de julio representa un incremento del 11% respecto al precio más bajo de la primera semana de julio, correspondiente al 4 de julio, con un precio de liquidación de 26,02 $/t.

Mercados eléctricos europeos

La semana pasada, del 8 al 14 de julio, estuvo marcada por una corta pero intensa carrera al alza de los precios en los mercados de electricidad EPEX SPOT: Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. La semana comenzó con los precios alrededor de los 35 €/MWh y marcó su máximo el jueves 11 de julio alrededor de los 45 €/MWh, un incremento del 28% en tres días. El pico de precios del jueves coincidió con el pico de temperaturas en Francia, Bélgica y Países Bajos, y también con mínimos en la producción eólica y solar en los países de los mercados EPEX SPOT. Ese jueves 11 de julio también se produjeron subidas importantes en los futuros de los combustibles gas y carbón, y de los derechos de emisión de CO2. Finalmente, en el promedio del conjunto de la semana, el aumento de precio en estos mercados se situó alrededor del 22% respecto a la semana anterior, una subida muy similar a la registrada en el mercado Nord Pool de los países nórdicos.

También cabe mencionar que la producción hidroeléctrica en Francia ha comenzado su caída estacional, 25% de bajada de la producción en las últimas dos semanas, debido a la disminución de nivel de las reservas y del caudal de los ríos. La caída del caudal de los ríos afecta no solamente a la producción hidroeléctrica, sino también a la producción nuclear que utiliza agua fluvial para su refrigeración y que, bajo ciertas condiciones desfavorables de caudal y de temperatura del agua, se puede ver forzada a rebajar o cortar completamente su producción.

El resto de mercados eléctricos con precios más altos, el ibérico MIBEL, el británico N2EX y el italiano IPEX, registraron aumentos más moderados de precio: 2,2% en España y Portugal y 12% en Gran Bretaña, siendo el mercado en Italia el único con un retroceso de los precios: 11% respecto a la semana anterior.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad europeos para el cuarto trimestre de 2019 cerraron la semana pasada con notables aumentos en todos los mercados. Destacan los mercados de UK, ICE y EEX, así como el mercado NASDAQ de los países nórdicos que registraron aumentos de precio el viernes 12 de julio de más un 10% con respecto al viernes anterior. En el otro extremo, los futuros con una menor subida fueron los de los países nórdicos en el mercado ICE con un crecimiento del 2,0%. En el resto de los mercados se registraron aumentos de precio de entre el 5,0% y el 9,3%.

De manera parecida, los futuros de electricidad europeos para el año 2020 finalizaron la semana pasada con amplios aumentos en todos los mercados, con respecto al viernes de la semana anterior. Para estos mercados el incremento se situó entre el 1,5% y el 9,1%, donde sobresalen nuevamente los mercados de UK en ICE y EEX que se negociaron cerca de un 9% más altos.

Estos incrementos de precios de los futuros de electricidad europeos, tanto para el cuarto trimestre como para el año 2020, ocurren en paralelo al incremento de los precios de los futuros del gas, el carbón, el petróleo y el CO2 registrados a mediados de la semana pasada.

Producción eólica y solar

La semana pasada, la producción eólica disminuyó con respecto a la semana anterior en Alemania, Portugal y España, un 53%, 4,3% y 1,6% respectivamente. En Francia se incrementó un 14% la generación procedente de esta fuente renovable. El cambio más notable fue el aumento de un 117% en Italia, respecto a la semana del 1 de julio. Para esta semana del 15 de julio, en AleaSoft se espera una recuperación de la producción eólica en la Península Ibérica respecto a la semana pasada y un retroceso en Alemania, Francia e Italia.

La producción solar, que engloba a las tecnologías fotovoltaica y termosolar, disminuyó en varios países europeos la semana pasada. Las bajadas fueron de un 2,2% en España, un 10% en Italia, y algo más acentuada en Alemania, con un 22%. Durante esta semana, se espera un incremento de la producción solar en estos países.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/rebajas-no-llegan-julio-mercados-energia/

