La Franquicia The Little Barber Shop inaugura un nuevo establecimiento franquiciado en Gijón

martes, 16 de julio de 2019, 11:40 h (CET) The Little Barber Shop, franquicia referente de barbería y peluquería en España, inaugura un nuevo establecimiento franquiciado en Gijón The Little Barber Shop, empresa especializada y referente en el cuidado del hombre, anuncia que desde el día 22 de julio de 2019 la ciudad asturiana de Gijón contará con la presencia de sus servicios.

El nuevo local se situará en C/ Uría 22 Bajo Derecha y se realizará un acto de inauguración el sábado día 20 de julio de 2019 a las 20:00 horas.

La apertura del centro ha causado una gran acogida y expectativa por parte del público local puesto que no contaban con barberías con un servicio tan exclusivo y único en la zona y cada vez son más los hombres que precisan este tipo de servicios.

El cuidado masculino y el interés por los servicios de peluquería y barbería de este segmento de público se han visto incrementados en los últimos años de manera notoria. Son cada vez más los hombres que se preocupan por su imagen personal y acuden a un salón especializado.

Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética (ANEPE), reveló que las perspectivas de futuro del mercado de la peluquería profesional en España son muy buenas, aportando que el 60% de los profesionales tienen perspectivas de crecimiento para 2019 gracias al incremento del consumo y a la actual coyuntura económica. El crecimiento interanual registrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cuanto al gasto en servicios de peluquería para hombres y niños en los últimos años, asciende al 8,1%, mostrando así que esta tendencia se incrementa cada año.

The Little Barber Shop Gijón contará con una ambientación “vintage”, muy fiel al estilo de sus otros centros y tendrá una amplia gama de servicios como: corte clásico, corte de niño, corte moderno, arreglo de barba, afeitado de navaja, venta de merchandising, venta de cosméticos y venta de accesorios.

La marca cuenta con su propia gama de productos de cosmética para que sus clientes puedan seguir el ritual de belleza, utilizando productos específicos para el cuidado de la barba y el pelo. También cuentan con una oferta de productos de merchandising con su gran imagen corporativa, línea de diferentes accesorios, etc.

Según declaraciones del propietario franquiciado de The Little Barber Shop Gijón, “estamos muy ilusionados con este proyecto, y muy orgullosos de ser los primeros en ofrecer al público asturiano la calidad de The Little Barber Shop. Nuestra barbería está dotada con todo lo necesario para ofrecer el mejor servicio, desde un gran equipo humano, muy profesional, pasando por una decoración vintage cuidada al más mínimo detalle, con herramientas y más innovadoras técnicas destinadas a un acabado perfecto en todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes”.

The Little Barber Shop comienza su expansión a nivel nacional en Barakaldo. Tras su éxito en la zona, deciden abrir otro establecimiento en Castro Urdiales (Cantabria), local que, siguiendo los pasos de esta primera, en pocos meses se convierte en la barbería referente y mejor valorada de la villa cántabra.

Esta enseña se laza al mercado convencidos de que la experiencia es la clave para alcanzar el éxito por eso cuentan con los mejores profesionales dentro del sector, garantizando un servicio único y exclusivo a sus clientes.

Después de años de experiencia y consolidación de la marca en las zonas donde está presente, The Little Barber Shop ha conseguido crear una propuesta innovadora y distintiva basada en la creación de un espacio único que hace que los clientes lo conciban como una autentica barbería con sillones y utensilios propios de las barberías antiguas. Esto sumado a la calidad de sus servicios ha conseguido trasladar a sus clientes a otra época, haciendo de sus centros una experiencia única.

Más información:

Borja Sánchez

bsanchez@tormofranquicias.es

911 592 558

