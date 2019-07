Calor, humedad, sudoración y aguas contaminadas: causantes de otitis en verano El 80% de las otitis se diagnostican durante el verano y se puede prevenir usando tapones, manteniendo los oídos secos, y evitando utilizar bastoncillos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de julio de 2019, 11:58 h (CET) El verano es el peor enemigo de la otitis. Y es que, el calor, la humedad y los repetidos baños en playas y piscinas incrementan el riesgo de otitis externa. Las personas con sudoración excesiva como los deportistas, o los que pasan más tiempo en el agua, como los más pequeños, son los perfiles más vulnerables a esta enfermedad. Según informa el Dr. Juan Carlos Ruiz de Galarreta, especialista otorrinolaringólogo en el Hospital Vithas San José, la otitis externa difusa aguda es un cuadro que aumenta su frecuencia en verano, ya que casi el 80% de ellas se diagnostican en esa época. El Dr. Ruiz de Galarreta afirma que este aumento en la cifra de esta enfermedad en verano, causada mayoritariamente por el germen llamado Pseudomona aeruginosa, es debido a muchos factores, entre los que destacan el aumento del calor y la humedad, una mayor sudoración, baños frecuentes, práctica de deportes acuáticos, etc. A esto se le une un problema que cada vez es más frecuente: los baños en aguas contaminadas, una práctica que fomenta la alcalinización en el conducto auditivo y la proliferación bacteriana.



Por otra parte, existen otro tipo de factores dependiendo de la persona, que contribuyen a una mayor susceptibilidad, como por ejemplo: personas con escaso cerumen, los que padecen eccema crónico o aquellos con conductos estrechos y sinuosos.



En cuanto a los síntomas, el otorrinolaringólogo afirma que el más frecuente es la otalgia, es decir, el dolor de oído, que se presenta en el 90% de los casos, y a veces puede ir precedido por un prurito muy intenso. “Otro de los síntomas más común es la pérdida de audición y también la otorrea escasa, es decir, la secreción procedente del oído, que puede ser serosa, serosanguinolenta o purulenta”, añade. El Dr. Ruiz de Galarreta aconseja acudir al médico en el momento en el que tengamos alguno de estos síntomas, ya sea de manera conjunta o por separado, u otros que puedan hacernos pensar que podemos tener otitis.



En cuanto a prevención de la enfermedad, podemos tener en cuenta una serie de consejos que pueden evitarnos del contagio, aunque tenerlos en cuenta no quiere decir que no nos podamos contagiar de otitis



Utilizar tapones en piscinas y playas para nadar y bucear



En el caso de que las personas presenten episodios frecuentes de otitis, introducir gotas de ácido bórico, acético o alcohol después del baño.



Inclinar la cabeza para ambos lados después de los baños para drenar el agua que haya quedado dentro de nuestros oídos.



Secarse los oídos con una toalla seca después de cada baño.



Nunca utilizar los famosos bastoncillos para los oídos. Además de no ser un buen hábito de higiene, pueden repercutir negativamente en el canal auditivo.



Los tratamientos contra la otitis pueden ser varios, dependiendo del nivel de intensidad del dolor y de la zona en la que el paciente sienta molestias. “El especialista conseguirá mediante un tratamiento personalizado, controlar el dolor, curar la infección y prevenir la recurrencia”, afirma el Dr. Ruiz de Galarreta. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nuevas evidencias arrojan más luz sobre la asociación entre infecciones bucales y enfermedad de Alzheimer ​La periodontitis es una enfermedad inflamatoria, de etiología infecciosa (bacterias), que afecta los tejidos de soporte dentario provocando su destrucción ​La importancia de las prótesis dentales Un puente de Maryland no usa coronas y por tanto no hay que tallar ninguna pieza dentaria ​El miedo a perder movilidad y el dolor, las principales preocupaciones de los pacientes con espondiloartitis axial El ‘Atlas de Espondiloartritis Axial en España 2017’ lo pone de manifiesto ​España es uno de los países europeos donde más implantes dentales se colocan Dos de cada diez personas de entre 25 y 79 años tiene al menos un implante Cómo llevarse bien con la gota en verano La insuficiente hidratación puede hacer que el ácido úrico suba en sangre