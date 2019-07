El panorama político actual Jesús D Mez Madrid, Girona Lectores

martes, 16 de julio de 2019, 11:40 h (CET) Tal vez este comentario debería haberlo enviado hace un mes, pero como dice el refrán “nuca es tarde si la dicha es buena. El panorama político actual en España nos lleva a un ejercicio polifacético, sin apenas mayorías absolutas, como resultado de nuestros votos el 28-A y el 26-M. Para quien gobierna, lo más cómodo es la mayoría absoluta, pero mira por dónde no es lo que las urnas han arrojado. En gobiernos autonómicos y en municipios.



Resulta hasta irrisorio escuchar o leer ciertos comentarios sobre las elecciones, bien por interés partidista, bien por titulares facilones. Lejos de mí pretender que mis opiniones sean compartidas en su totalidad o en su mayoría, pero pienso que es objetivo que el PSOE ha ganado, el PP respira en su batacazo, Ciudadanos sigue creciendo, Podemos se desinfla, Compromís se consolida y Vox ha irrumpido con fuerza. Afirmar – como se ha afirmado – que Vox es uno de los grandes perdedores me parece más que discutible, siendo un partido casi recién nacido y pieza básica – o posible - en tripartitos.

