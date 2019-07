Escribo porque sí, y escribo Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 16 de julio de 2019, 09:49 h (CET) Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir

lo he de aprender a escribir,

es otro nuevo método de matar el sentimiento

cuando separación tenemos.

Tú no eres buen poeta

y te reirás de mí,

yo no sé como te lo voy a escribir,

yo te quiero y es verdad,

pregúntalo al mismo Dios,

pídelo por caridad si es que dudas

de mi amor, el cielo será sincero.



Yo escribo porque sí, y escribo:

te guste o no,

yo lo hago para decirte: Te amo,

pues de otra forma la noche

se hace mi techo eterno.

Desde que te conozco

mi vida tomó otro rumbo,

ya me levanto cantando,

para nada ando llorando,

y el perro vuelve a quererme

porque sabe que te amo

y te quiere como a un padre.



Escribo porque sí, y escribo:

y si llegas a rechazarme,

te escribiré una poesía,

que te juro, de bonita robará la pena mía

y entonces ya no tendré que escribirte.



