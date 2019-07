LACUNZA lanza dos novedosos insertables de leña Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 08:00 h (CET) LACUNZA, empresa líder en el sector de estufas, cocinas y chimeneas de leña, lanza al mercado dos innovadores insertables de leña fruto de su motivación por la innovación y por dar respuesta a las necesidades del mercado. La empresa navarra, perteneciente al grupo Lacunza Kalor Group S.A.L., amplía de nuevo su gama de productos, esta vez con dos insertables de leña llamados Adour y Nickel Los insertables de leña LACUNZA crean un ambiente único que va más allá del ahorro y la sostenibilidad medioambiental que aporta un aparato de leña, estos insertables están pensados para que no haya que preocuparse por nada más que disfrutar del fuego.

El insertable de leña Adour permite disfrutar del hogar como nunca ya que une una serie de elementos diferenciadores que ningún otro aparato reunía hasta su lanzamiento. Uno de sus principales beneficios es su medida, que ofrece la posibilidad de instalarlo en cualquier hogar abierto existente. Además, ofrece mayor visión del fuego gracias a la posición de las turbinas en la parte posterior, turbinas que además se pueden parar para ofrecer un total silencio. Por otro lado, dispone de 2 salidas de aire para canalizar con toberas de fundición, un monomando con el que se pueden controlar las entradas de aire y una admisión canalizable exterior que hace de él un aparato estanco. Otros de sus muchos beneficios son su fácil instalación, gracias a que tiene una salida de humos desmontable desde el interior, y sus patas regulables ajustables a cualquier lugar.

El nuevo insertable de leña Nickel, por otro lado, es una novedad entre los insertables LACUNZA ya que es el primer aparato de leña con doble cara de la empresa. Gracias a su diseño, se puede disfrutar del fuego como nunca y dar un toque moderno a distintas estancias al mismo tiempo.

Sobre Lacunza

Lacunza es una empresa de referencia en el mercado de cocinas, estufas y chimeneas que utiliza la leña como combustible. Diseñan, fabrican y comercializan sus productos basados en la innovación y la sostenibilidad medioambiental.

La empresa se fundó hace más de medio siglo como una fundición de hierro, pasando después a la fabricación de las cocinas de leña. La empresa actualmente dispone de dos plantas en las que diseñan, fabrican y comercializan estufas, cocinas y chimeneas de leña. Su capacidad de adaptación al proceso del cambio ha hecho de esta sociedad una empresa consolidada en el sector y que se adapta a las necesidades del mercado en cada momento.

La empresa dispone además de un equipo de ingenieros especializados en I+D+I y cuenta con la tecnología más sofisticada. Además, completan el diseño con un laboratorio de ensayos perfectamente equipado para la realización de pruebas que permitan adaptar sus productos a las normativas más exigentes de Europa como la futura normativa Ecodesign 2022.

A partir del año 2022, la Unión Europea solo aceptará estufas, cocinas y chimeneas de leña que cumplan dicha normativa. Esta norma exigirá mayor eficiencia energética en todos los productos, menores emisiones de CO y otros gases contaminantes no controlados. Los productos LACUNZA garantizan el cumplimiento de dicha normativa y ofrecen las máximas calificaciones energéticas como son A y A+, certificados que serán necesarios para una completa cobertura del Seguro de cualquier vivienda.

