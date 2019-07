Entrevista ENYD Francisco Santos CEO Para Diario 16 y El Correo "Nuestra institución tiene presencia en México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Paraguay" Josu Gómez Barrutia

martes, 16 de julio de 2019, 09:25 h (CET) 1.La Escuela de Negocios y Dirección fue uno de los centros de referencia en nuestro país en iniciar su actividad a través de una oferta formativa online ¿Cuáles son los nuevos retos que el centro tiene por delante? Actualmente el reto pasa por conseguir adaptar todas las posibilidades que nos da la tecnología para conseguir una mejor experiencia por parte del alumno al mismo tiempo que se mantiene un alto estándar de calidad educativa. Aquí es importante que las administraciones publicas también sean ágiles a la hora de admitir estos cambios tecnológicos para que puedan ser implementados por las instituciones que, como nosotros, imparten formación oficial.



2.¿Cuáles son las señas de identidad de la Escuela de Negocios y Dirección para haberse convertido hoy en una referencia nacional e internacional e la formación online y a distancia? Innovación y calidad. Desde nuestros orígenes uno de nuestros principales valores ha sido la innovación permanente tanto metodológica como tecnológica. Esto siempre lo hemos unido a la calidad docente, ya que la tecnología en un medio, no un fin. El resultado es una formación de alto nivel a precios asequibles.



3.¿Qué áreas de formación representan hoy oportunidades claras para el desarrollo profesional ? La gestión y la tecnología. Estos son nuestros principales focos en este momento. Las competencias vinculadas con la gestión, la toma de decisiones, el liderazgo,... son de gran valor para las empresas. Al mismo tiempo, los perfiles técnicos son los que tienen un mayor campo de desarrollo profesional, por ejemplo, todo lo relacionado con BIg Data ofrece una posibilidades de empleo muy altas.



4.¿Qué tipo de perfil de estudiante llega a la Escuela de Negocios y Dirección? ¿En busca de que tipo de formación? Esto depende un poco de la titulación. A programas como el MBA acuden estudiantes que ya cuentan con trayectoria profesional y con formación técnica o científica. Sin embargo, otros programas como nuestro master en Big DATA o en Dirección de Personas tienen un perfil más junior.



Atendiendo a esta diferencia su motivaciones y objetivos a la hora de elegir un máster, aunque siempre suelen estar vinculados al empleo, son muy diferentes. En el caso de los alumnos de MBA sus objetivos son claramente la mejora profesional, cursar este Máster les permite acceder a nuevas responsabilidades y puestos más altos. En el caso de Másteres con perfiles de acceso más junior los alumnos acceden a su primer empleo o primera experiencia laboral a través de las prácticas garantizadas de nuestras titulaciones.



5.¿Ofrece la formación online las mismas herramientas de capacitación que la offline o todavía existen reservas por el alumnado en un método de educación únicamente online? La formación online ha recortado mucho la diferencia que existía entre la formación presencial y la formación a distancia. En nuestro caso, todas las asignaturas de un máster tienen varias horas de clases en directo donde profesor y alumno pueden hablar y participar. Con este modelo de video conferencias la formación online y offline se equilibran mucho en cuanto valor aportado. Además, en nuestros másteres, organizamos jornadas y talleres presenciales de carácter voluntario para aquellos alumnos que también deseen tener este contacto físico con el profesor.



6.En Noviembre la Escuela de Negocios y Dirección pondrá en marcha un foro único en el campo del desarrollo empresarial y emprendedor en nuestro país ¿Qué objetivos tiene este evento? Como Escuela de Negocios estamos obligados a fomentar el tejido empresarial en nuestro país y dar oportunidades a las buenas ideas a salir adelante. Por esa razón organizamos este foro. Entre los objetivos principales destacan la creación de un espacio de captación de fondos para el desarrollo de iniciativas emprendedoras e intraemprendedoras, la generación de redes de conexión entre empresas, estudiantes y profesionales y por supuesto la formación y capacitación de los asistentes en temas tan importantes como la robótica, la innovación, la digitalización, la economía circular o la dirección de equipos.



7.¿A quién se dirige este foro? Este foro está dirigido a emprendedores/as , startups y empresas con inversores, redes de business angels o Venture Capital de ámbito nacional e internacional. Por supuesto también esperamos recibir a estudiantes interesados en saber más sobre emprendimiento.



8.En plena cuarta revolución industrial y tecnológica las empresas cada vez exigen nuevas habilidades profesionales a quienes hoy se forman en las universidades y escuela de negocio ¿Cómo afronta la Escuela de Negocios y Dirección este desafío? Todos nuestros programas incluyen asignaturas orientadas a las nuevas tendencias y métodos de trabajo, nuevos modelos de liderazgo, tecnología, .. Se trata de algo fundamental y clave para la capacitación profesional de nuestro alumnos.



9.A su juicio y como experto en educación en nuestro país ¿Hacía donde se dirige el sector educativo y empresarial en nuestro país? No es fácil de saber. En USA están apareciendo modelos donde el 100% de la formación presencial se centra en talleres y laboratorios y la formación teórica se imparte online permitiendo esto que una universidad tenga sedes en varias ciudades y un mismo profesor sin salir de una de ellas. Esto aquí ahora mismo parece complicado. Parece existir una brecha entre las necesidades de mercado y lo que las universidades pueden ofrecer. Cada vez coge mas fuerza esa idea de que las grandes empresas, los grandes contratadores, están dejando de dar valor a la titulación universitaria, y esto, es una tendencia peligrosa para las universidades y muy positiva para las instituciones privadas.



10.América Latina siempre es un mercado al que mirar en el ámbito de la formación ¿Cuáles son los planes de la Escuela de Negocio y Dirección con respecto a este territorio? Nuestra institución tiene presencia en México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Paraguay. Latino América es un mercado fundamental para nosotros en el que esperamos crecer y tener mayor presencia en los próximos meses. Estamos trabajando con instituciones académicas y empresariales para el establecimiento de acuerdos supra nacionales que aporten valor a los estudiantes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El 30% de los viajes de negocios los organizan los propios profesionales Los asistentes personales gestionan el 19% de este tipo de desplazamientos Mejora tu cualificación profesional para trabajar este verano La obtención del carnet de manipulador de alimentos ayuda e incrementa las opciones de los profesionales que se dedican o quieren trabajar en el sector de la alimentación La importancia de tener un buen nivel de inglés para tu vida profesional Contar con un título de los exámenes oficiales de Cambridge es una buena demostración de que estás preparado Los empleados que llevan su mascota a la oficina muestran un 22% más de satisfacción en su trabajo Según un estudio elaborado por la Universidad de Lincoln y encargado por Purina, las personas que llevan al trabajo a sus mascotas disfrutan de una vida laboral más placentera Los fotógrafos profesionales ante las nuevas tecnologías En este artículo subrayamos el papel y la necesidad de dar su lugar a los fotógrafos profesionales, los que cuentan con conocimientos de un arte en el que la técnica tiene un rol esencial