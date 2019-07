La casa de apuestas Betfred comenzará sus operaciones en España como parte de su estrategia de expansión A la casa de apuestas se le ha concedido licencia para operar en apuestas deportivas y casinos online Redacción Siglo XXI

martes, 16 de julio de 2019, 09:18 h (CET) Betfred, con más de 50 años de experiencia en la industria de las apuestas, llega al mercado español con el bagaje de operar en más de 1600 tiendas en Gran Bretaña y con un rápido crecimiento de expansión online.



A la casa de apuestas se le ha concedido licencia para operar en apuestas deportivas y casinos online.



El director de operaciones del grupo Betfred, Mark Stebbings, declaró: “La licencia para España es una parte importante de nuestra estrategia de expansión y desde Betfred estamos muy contentos con esta oportunidad. En España existe, claramente, una verdadera pasión por el deporte en general y el fútbol en particular, y esa misma pasión es la que compartimos aquí en Betfred. Creemos que en esta apertura de mercado, aportamos la experiencia necesaria con el añadido de la confianza y la tradición de tantos años en el mercado de las apuestas”.



Optima, con sede en España, proporcionará el sistema de gestión de cuentas y apuestas deportivas, y el equipo de desarrollo de negocio de Betfred en España operará desde una nueva oficina en Ceuta.



Sobre Betfred

La compañía fue fundada por los hermanos Fred y Peter Done quienes empezaron con solamente una tienda en Salford en el año 1967. En aquellos años, BETFRED se diferenciaba por ofrecer un excelente servicio de atención al cliente, y esos principios aún se encuentran a día de hoy en la marca.



BETFRED opera en 1610 tiendas físicas y un creciente negocio en expansión en móvil y online. El Grupo BETFRED también posee Totepool, comprado al Gobierno Británico en 2011 por 265 millones de libras. BETFRED tiene un amplio portfolio de patrocinios que incluyen el Mundial de Snooker, el Master Británico de golf, el World Matchplay de dardos, la Super Liga de Rugby y la casa de apuestas oficial de Royal Ascot.

