El Internet de las Plantas ya es una realidad gracias a Verdtical y Fliwer Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 16:41 h (CET) Verdtical y su partner tecnológico, Fliwer, ponen voz a las plantas a través de Internet "¿Te imaginas que las plantas pudieran comunicarse con los seres humanos? ¿Que pudieran decir que tienen sed, calor o hambre? Si una nevera puede avisar de que falta leche, ¿por qué no puede una planta notificar que ya tiene suficiente agua?", se preguntan.

Esta es la idea principal que han desarrollado Verdtical y Fliwer con el Internet de las Plantas. Como empresas muy concienciadas con el respeto por el medioambiente, se han unido para crear un nuevo concepto: la Jardinería Urbana Inteligente.

Consiste en equipar los espacios verdes con sensores capaces de recopilar información sobre humedad y agua, iluminación, temperatura, nivel de abono y calidad del terreno etc. Incluso pueden controlar el punto de marchitez de las plantas.

Todos estos datos son enviados a un software de Inteligencia Artificial en la nube, para su procesado e interpretación. Desde allí, el sistema recibe datos en tiempo real que posibilitan que el espacio verde se gestione a sí mismo. Además, los encargados de mantenimiento y propietarios reciben información y alertas de posibles fugas o anomalías.

"En breve, los espacios verdes podrán publicar e interactuar en las mismas redes sociales que las personas."

Este concepto es revolucionario: de este modo, son las plantas quienes se encargan de avisar a los técnicos de mantenimiento de que necesitan una revisión, y no al revés. Igualmente, las plantas son capaces de autogestionar sus necesidades por sí solas.

Verdtical y Fliwer han conseguido lo que ninguna otra empresa antes: ponerle voz a las plantas. No solo es un avance por el ahorro de tiempo que supone el tener espacios verdes llenos de plantas inteligentes, sino por el gran ahorro de agua para riego, que en grandes superficies puede alcanzar hasta los 20.000 euros al año.

Lo realmente importante del sistema es que es aplicable a todo tipo de espacios verdes (jardines verticales, cubiertas vegetales, jardinería tradicional etc.), y de dimensiones variables, para que todos contribuyan a la mejora del ambiente urbano.

El respeto por el medioambiente, de hecho, es una de las principales preocupaciones de Verdtical. Por ello, han sido reconocidos con el Sello de Excelencia del Programa Horizon 2020 de la Unión Europea, así como adheridos al Pacto Mundial de la ONU en innovación tecnológica.

Asimismo, Fliwer ha conseguido fondos del mismo programa europeo para financiar proyectos de Inteligencia Artificial aplicada a las plantas.

La Jardinería Urbana Inteligente busca solucionar un problema global: el agua es un recurso escaso y muchas veces no se incluyen espacios verdes por miedo al gasto de mantenerlos.

Con esta tecnología, las plantas forman parte de la solución medioambiental: no consumen más agua de la necesaria, y tienen importantes beneficios para las personas.

Además, se produce un ahorro significativo en cuanto a la huella de carbono, ya que se reducen las visitas técnicas de control. Las empresas mantenedoras son así más eficientes.

Esta tecnología ya es una realidad en fase de implantación en España: Verdtical ha abierto un proceso de selección de distribuidores oficiales, especialmente para empresas de jardinería y paisajismo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.