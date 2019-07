Dataprius se redefine como un Entorno Compartido de Archivos en Cloud para Empresas Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 16:48 h (CET) Han pasado ya 6 años desde que unos ingenieros en informática de Málaga lanzaran la primera versión de su sistema de archivos en la Nube llamado Dataprius. Hoy en día y tras una evolución contínua, la aplicación se ha convertido en algo totalmente diferente a las conocidas plataformas norteamericanas para el almacenamiento de archivos en la Nube. Tanto es así, que el servicio que se presta en la Nube ha tenido que ser redefinido como "Entorno compartido de archivos en Cloud" Dataprius es un paradigma del Cloud Computing. Se trata de un sistema en Cloud para empresas desarrollado en España, con almacenamiento de archivos en Irlanda y Alemania, hospedado en servidores en Madrid, Frankfurt y Amsterdam. En la actualidad el sistema es usado en 8 países.

Además, las mayores empresas que usan el sistema se encuentran en América Latina. En la actualidad, se da la paradoja de que Dataprius tiene una proporción de 60 usuarios en México frente a uno en Andalucía, la tierra natal de sus creadores.

Desde el primer momento y pese al desconocimiento general que había de la Nube, sus creadores apostaron por esta tecnología que hoy en día es ya la norma a nivel mundial.

Se construyó un software que imitaba la conectividad de las redes de las grandes empresas. De esta forma el sistema funciona como el de un banco, las aplicaciones son veloces sin importar la localización física de sus usuarios y los nodos de Internet involucrados en el servicio.

El sistema sigue siendo único, es una alternativa diferente de una Startup Española que ya acumula decenas de miles de descargas y cientos de empresas que trabajan todos los días con su sistema.

Sin apoyo alguno de las instituciones, sin subvenciones y siendo ignorados por el sector público, con nulo interés en la tecnología Cloud. Los creadores se centraron en la empresa privada como nicho de mercado y donde evolucionan sus productos teniendo en cuenta las opiniones y cambios sugeridos por sus clientes.

Es su propia evolución, las opiniones de los empresarios, de los inversores tecnológicos y la red de distribuidores oficiales que se está construyendo alrededor de Dataprius, lo que ha forzado a redefinir el concepto.

La empresa y el servicio que presta no debía continuar ofreciéndose como un Almacenamiento en la Nube al uso. Son muchas las características diferenciadoras y se deberá salir del círculo de los almacenamientos populares que todos conocen.

Una empresa de Silicon Valley dedica un 70% a publicidad y un 30% a desarrollo del producto. Disponiendo de decenas de millones de dólares desde prácticamente el inicio no es extraño que con su publicidad definan conceptos en la mente del público. Es algo parecido a cuando se dice Kleenex en lugar de pañuelos de papel. Hoy en día si se habla de Almacenamiento en la Nube todo el mundo entiende que se trata de un disco virtual como Dropbox o Drive.

Una empresa europea, dedica un 90% de sus recursos a desarrollo y seguridad frente a un 10% en publicidad. En el mercado no le es posible avanzar con un concepto redefinido por otros que han cambiado su significado.

Almacenar en Cloud es muy útil, pero sólo se queda en eso si no se piensa en cómo se accede y como se utilizan esos archivos en el día a día de la empresa.

Un Entorno Compartido de Archivos ya es algo diferente. Se utiliza la Nube como medio para guardar los ficheros pero permite que los empleados y los clientes tengan acceso, siempre controlado, a esos documentos.

Realmente es una alternativa a: los populares Discos Virtuales, los servidores de empresa, los discos NAS, las redes VPN, los FTP y las tradicionales Intranets.

https://dataprius.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.