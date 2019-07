Alquiler vacacional: Menamobel explica cómo sacar más partido a la casa de la playa Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 13:32 h (CET) Las viviendas más rentables son las mejor decoradas Según los últimos informes del mercado inmobiliario, la actual situación económica ha propiciado un aumento de la demanda de viviendas en la playa. Alicante, Málaga y Valencia, son los destinos favoritos por los españoles a la hora de adquirir una segunda residencia. Se trata de hogares que suelen disfrutarse en periodos vacacionales o en fines de semana, casas que en ocasiones se descuidan por el poco uso que se hace de ellas.

“Lo más habitual es decorar la casa de la playa con muebles usados, muebles que se quitan de la vivienda principal y que, para aprovecharlos, se llevan a esa segunda residencia. También se suele optar por un mobiliario de baja calidad porque la mentalidad de que esa casa solo se va a disfrutar unos días, nos hace plantearnos ahorrar en este tipo de cosas”, explica Ivana González Mena, directora de Menamobel.

Sin embargo, se puede sacar mucho partido de estas segundas residencias con un mobiliario sencillo y creativo que permita, por un lado, que la familia esté más cómoda cuando utilice la casa y por otro, rentabilizar la vivienda a través de plataformas de economía colaborativa.

El boom del alquiler turístico o del intercambio de viviendas, hace que los propietarios cuiden cada detalle de su inmueble con el fin de obtener ingresos gracias a los días que no usan esa vivienda. “Hay una gran oferta de viviendas en estas plataformas y las que destacan, las que consiguen más inquilinos, son aquellas que más cuidan su decoración”, explican desde Menamobel.

El secreto de la decoración de estas viviendas vacacionales reside en utilizar muebles polivalentes. “En la mayoría de las ocasiones hablamos de apartamentos de un dormitorio, para un máximo de dos personas, pero si colocamos en el salón un bonito sofá cama podemos ofertar una vivienda para cuatro personas o si la queremos solo para uso privado, el sofá nos permitirá recibir a uno o a dos invitados inesperados” asegura Ivana González. Para ello, se puede elegir entre sofás cama nido, sofás con cama de matrimonio o sofás cama litera.

En el salón hay que buscar la estética, la funcionalidad y la comodidad. Los espacios son más reducidos y por ese motivo conviene aprovechar cada rincón. Un aparador para la vajilla, una mesa de centro y una de comedor bastarán para crear un ambiente acogedor. “En este sentido, hay que apostar por muebles con líneas sencillas, fáciles de limpiar, porque cuando vamos a la playa lo que menos queremos hacer es pasarnos todo el día limpiando el polvo. Además, unas líneas sencillas harán que nos cansemos menos de los muebles y, por lo tanto, disfrutaremos más años de ellos”, señala Ivana González Mena.

A la hora de elegir los muebles de la casa se puede escoger entre varios estilos; moderno, clásico, romántico, vintage, colonial, contemporáneo, etc. Es importante que el conjunto del hogar guarde cierta armonía si se va a optar por el alquiler vacacional. Por tanto, si el salón tiene toques modernos, el dormitorio debería ir en ese mismo estilo.

Los detalles en las casas de alquiler vacacional son muy importantes porque harán que el huésped se sienta más cómodo. Unas sencillas láminas enmarcadas, unos cojines o algunas plantas artificiales pueden dar un toque de calidez a cualquier ambiente.

El problema al que se enfrentan los nuevos propietarios de las viviendas vacaciones es que se les entrega la casa vacía y tienen que amueblarla, pero están a cientos de kilómetros de ellas. Para solucionar este problema hay muchas empresas de muebles que permiten comprar el mobiliario online y lo envían al lugar del destino acordando con el propietario el día de la entrega. “Cada vez más personas comprar los muebles por internet, en nuestra tienda online, por ejemplo, pueden encontrar colores y tejidos para elegir a golpe de ratón lo que más les guste. Por supuesto también vienen las medidas y los materiales con los que está fabricado cada mueble. Además, si tienen cualquier duda les aconsejamos a través de un chat o por teléfono sobre cuáles son las mejores opciones. Lo importante es que los compradores no pierdan ni un minuto, nosotros se lo llevamos, se lo montamos y ellos solamente tienen que preocuparse de disfrutarlos”, explican desde Menamobel.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

