Homyspace resuelve la búsqueda de alojamientos temporales a más de 5.000 trabajadores desplazados

lunes, 15 de julio de 2019, 13:20 h (CET) En los dos últimos años esta Proptech ha gestionado 2.000 alquileres temporales para más de 750 empresas en España, Portugal, Francia, Italia y Reino Unido. Los alquileres corporativos temporales ofrecen a los propietarios de pisos una alternativa más segura y rentable que los alquileres turísticos y de larga estancia Homyspace, startup del sector Proptech que ofrece a las empresas servicios de alquiler temporal de alojamientos para sus empleados desplazados, ha gestionado en los últimos dos años el arrendamiento de 2.000 viviendas para más de 5.000 trabajadores cuyas responsabilidades profesionales les han obligado a pasar un periodo de tiempo fuera de su ciudad de residencia.

Constituida en 2016, la compañía opera en toda España, además de en Portugal, Francia, Italia y Reino Unido. En la actualidad cuenta ya con más de 700 empresas españolas y 50 extranjeras –algunas tan conocidas como Alcampo, Amazon, Vueling o Grupo Bertolín– que de forma recurrente solicitan sus servicios especializados.

Su funcionamiento es sencillo: cuando una entidad va a desplazar a un trabajador a otra ciudad formula su solicitud a Homyspace, detallando el destino, la duración y las características de alojamiento requeridas. A través de su base de datos, formada por más de 14.000 alojamientos, y mediante algoritmos basados en Inteligencia Artificial, se identifican aquellos con disponibilidad que cumplen esos requisitos y mejor se adaptan a los gustos del inquilino, y se envía a la empresa un mail con todas las propuestas.

Una vez el cliente selecciona el alojamiento de su interés, ha de firmar un contrato online para formalizar la reserva, en el que se fijan las condiciones y se garantiza el compromiso por parte del propietario y del inquilino. A continuación debe abonar a Homyspace la primera mensualidad, que no será entregada al propietario hasta que tenga lugar el check-in y el empleado desplazado compruebe que la vivienda responde a las características descritas. Asimismo, cada mes de alquiler la empresa recibirá por mail la factura correspondiente

"Nuestros clientes son desde autónomos o pequeñas empresas en las que es el propio gerente o un encargado quien tramita normalmente estas necesidades, hasta grandes multinacionales que cuentan con su propio travel manager, pasando por medianas empresas en las que estas gestiones suelen recaer en un jefe de obra, un administrativo, alguien de Compras o de RRHH. Y también trabajamos como proveedores de agencias de viajes corporativas, que resuelven las necesidades de las empresas en el caso de viajes de corta duración pero no disponen de alojamientos temporales de media estancia, para lo que recurren a nosotros", explica Ángel Mayoral, cofundador y CEO de Homyspace.

Ventajas para empresas y propietarios

La propuesta de Homyspace aporta interesantes beneficios a todos los agentes implicados en el proceso de alquiler de viviendas para estancias temporales. Para las empresas, la principal ventaja es el ahorro de tiempo y de recursos en la gestión de esta necesidad, que esta proptech resuelve con rapidez y eficacia, proporcionándoles seguridad y garantías de contratación y facilitándoles la tramitación documental digitalizada de todo el proceso. Asimismo, los trabajadores desplazados encuentran un lugar donde vivir con todas las comodidades y en el lugar preciso para atender sus compromisos profesionales.

Por su parte, a los propietarios de viviendas Homyspace les ofrece una alternativa de ocupación de su alojamiento más segura y rentable y totalmente legal: "Detrás siempre hay una empresa que responde por el inquilino, lo que implica menores riesgos de impago o de ocupación irregular de larga duración, y en este sector no hay temporadas altas o bajas, con lo que existe mayor estabilidad de ingresos durante todo el año. Además, al tratarse de estancias de duración media no hay que dedicar tantos gastos a servicios de limpieza y mantenimiento como en el caso de los alquileres turísticos", asegura Alberto García, cofundador y CMO de la compañía.

En cuanto a los precios de alquiler, como en el sector inmobiliario en general son determinados por los propietarios y el precio de mercado, que varía en función de la ubicación del inmueble y la demanda de la zona. Eso sí, en el importe fijado siempre van incluidos todos los costes de los suministros de la vivienda.

