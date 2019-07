El repunte inmobiliario hace necesario que las empresas inmobiliarias ofrezcan servicios añadidos

Una de estas empresas es la Franquicia Inmobiliaria Solo Alquileres, que garantiza el pago del alquiler y la gestión del inquilino para facilitar la tarea a los propietarios En los últimos dos años el mercado inmobiliario ha vuelto a crecer de una manera espectacular tanto en venta de viviendas como en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades. Madrid lidera esta demanda y el año pasado el alquiler subió un 7, 85%.

Los jóvenes son las personas más aquejadas por estas subidas y, en muchos casos, se ven obligados a compartir vivienda con otras personas al no poder asumir los precios de alquiler. En el otro lado, los propietarios de las viviendas siguen teniendo cierta reticencia a alquilar, no quieren tener problemas de impagos dada la situación económica. Además, los inquilinos demandan de ellos cierta atención que, muchos propietarios, por encontrarse lejos o por edad, no pueden dar a los inquilinos.

Esto ha obligado a muchas empresas inmobiliarias a ampliar sus servicios y ayudar a los propietarios e inquilinos, encargándose por un lado de asegurar el cobro de la renta mensual, pero también de ayudar a los propietarios en la gestión del inmueble, dándoles servicio de reparaciones, mantenimiento y otros servicios asociados al alquiler.

Este servicio ayuda en gran medida a los propietarios y representa un valor añadido importante tanto para inquilinos, como para propietarios.

El Grupo Solo Alquileres lleva en España desde año 2008 y actualmente dispone de oficinas repartidas por toda la geografía nacional.

La franquicia Solo Alquileres

Su dilatada experiencia se pone ahora al servicio de los futuros franquiciados para que, basándose siempre en su excelente calidad de servicio al cliente, puedan crecer en otras ciudades españolas. Ofrecen a sus Franquiciados página web corporativa, acuerdos preferentes con los principales portales inmobiliarios, asesoramiento jurídico, sistema informático de gestión, etc.

Las personas interesadas en montar una franquicia sólo necesitarán disponer de un pequeño local y una inversión total de 3.500€.

Más información

Beatriz Vega

bvega@tormofranquicias.es

911 592 558