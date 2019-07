Llega El Click Natural, historias de superación vinculadas a la alimentación y la salud natural Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 12:24 h (CET) Soy Cómo Como y Naturitas lanzan la serie con 25 testimonios que cuentan como han transformado su vida gracias a la alimentación y la salud natural El cambio es posible. Así lo cuentan los testimonios de El Click Natural, la serie de transformación personal que acaba de lanzar la revista digital de salud y alimentación Soycomocomo junto al ecommerce líder de productos naturales y alimentación bio Naturitas, con el objetivo de recoger experiencias de gente real que en algún momento de su vida ha hecho un click y ha entendido que la alimentación saludable le podía ayudar en la prevención y mejora de su salud.

La serie da voz a 25 testimonios de distintas partes de España que sufren o han sufrido una enfermedad y han decidido ser parte activa para mejorar su pronóstico, acudiendo a profesionales con visiones holísticas o haciendo cambios en sus hábitos de vida y alimentación. En otras ocasiones, las historias de El Click llegan, sin más, por un interés personal de aprendizaje, un proceso que conocen muy bien Naturitas y Soy Cómo Como y desde el que se construye esta serie. Porque aprender sobre alimentación y salud es la base del cambio.

La realización de esta serie representa un viaje de descubrimiento ya que cada historia es única y todas ellas dejan su huella. En El Click Natural descubrirán historias de superación de trastornos alimentarios, obesidad, cáncer, ovarios poliquísticos, endometriosis, hipotiroidismo, etc. pero también otras que no están relacionadas directamente con dolencias, pero sí con una notable mejora de salud.

Todas las historias están contadas en primera personas y rodadas en los pueblos y ciudades donde vive cada testimonio. En El Click no hay ficción ni actores, por eso los 25 protagonistas de la serie abren las puertas de sus casas y rememoran importantes procesos vitales, a veces dolorosos, pero siempre inspiradores.

Cada lunes, una nueva historia

Cada lunes al mediodía, El Click lanza una nueva historia a través de la web www.elclicknatural.es, las redes sociales de Soycomocomo y el canal de Youtube e iVooX de la serie, que también permiten suscribirse para no perderse ningún capítulo.

Las historias están disponibles en dos formatos: un vídeo reportaje fotográfico de corta duración y, la versión completa, en formato podcast.

Sobre Naturitas

Naturitas nació en 2014 como una compañía especializada en la venta online de productos naturales de herbolario, de complementos dietéticos, de alimentos bio y de cosmética natural. Su misión es promover la salud y el bienestar de sus clientes a través de la mejor oferta en línea de productos y terapias naturales a los mejores precios. Por ello, Naturitas valora e incentiva acciones ecológicas que favorecen al planeta y contribuye a la financiación de proyectos de alto impacto social, como El Click Natural.

Para más información contactar con Núria Coll o Laura Milán al correo: info@elclicknatural.es

Vídeos

¿Qué es El Click Natural?



