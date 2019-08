Los beneficios de comprar en una sexshop online ​Empresas de todos los sectores han apostado por abrir una tienda online y de esta forma poder ampliar su modelo de negocio Nacho Moreno

lunes, 19 de agosto de 2019, 15:04 h (CET) Las nuevas tecnologías están permitiendo que el número de negocios que optan por crear tiendas online no haga más que aumentar en los últimos años. De hecho, todos aquellos emprendedores que decidan crear un nuevo e innovador proyecto tienen cada vez más herramientas para que el sueño se convierta en una posibilidad, ya que hoy en día podemos encontrar webs enfocadas al crowfunding, incluso muchos prefieren hacer uso de las redes sociales para promocionar sus proyectos.



Empresas de todos los sectores han apostado por abrir una tienda online y de esta forma poder ampliar su modelo de negocio. Los sexshop online llevan ya años apostando por la red para distribuir sus productos eróticos a escala internacional, y las ventajas son muchas.



En lo referido a temas eróticos, los españoles tienden al escepticismo y son más tradicionales, por lo que el hecho de ir a una tienda erótica física es algo que puede hacer que muchos se echen atrás.



La importancia del anonimato Con la aparición de los sex shop online, los clientes pueden mantener su anonimato y tener total libertad para elegir los artículos eróticos que más se adapten a sus exigencias conociendo todos los detalles sobre sus especificaciones y, así dar el primer paso para disfrutar al máximo.



Seguridad y fiabilidad El trato al cliente es uno de los puntos fuertes de las tiendas físicas, ya que siempre se trata de orientar a los posibles compradores sobre qué tipo de artículos pueden gustarles más o menos. Por ello, los negocios digitales se tienen que adaptar al sistema y estas tiendas casi siempre ofrecen vídeos, opiniones de los clientes y ampliadas descripciones con las características de los productos para que no existan dudas. Y claro, también deben dar información sobre el envío, pago y protección de datos, sobre todo cuando se trata del sector erótico.



Cada vez son más las parejas que toman la decisión de mejorar su vida sexual adquiriendo juguetes eróticos disponibles en los diferentes sexshops que podemos encontrar por la red. Para las personas que no conozcan el "mundillo" y quieran iniciarse se recomienda, en primer lugar, comparar entre las distintas opciones y optar por la que mejor se adapte a lo que necesitan.



Una vez se haya elegido la tienda a la que adquirir los productos, los expertos aconsejan comprar los productos más básicos y, a partir de ahí, ir innovando.



Los productos más vendidos Los tipos de productos más vendidos en las tiendas eróticas online suelen ser las bolas chinas, diferentes tipos de masturbadores masculinos y los conocidos consoladores de distintas gamas y tamaños. Para que la compra pueda ser satisfactoria es muy importante conocer las especificaciones y características de cada producto y que su material sea de máxima calidad.



Todas las sexshops online le dedican un espacio amplio en sus webs a este apartado, ya que en caso de que el cliente no conozca todos los detalles acerca de los productos, puede caer en la confusión de adquirir uno que no se adapte a sus exigencias. Este es uno de los pocos riesgos de las compras online.



Educación sexual Tal y como hemos afirmado con anterioridad, el trato al cliente en este tipo de tiendas es un factor vital. Son muchos los que desconocen cuestiones relacionadas con la educación sexual y por ello transmiten estas preguntas a los trabajadores de los sex shops, que tratan de orientar a los compradores en función de sus gustos (ya sea sexo anal o BDSM), experiencia de relaciones sexuales y aficiones en la cama. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El peso, la falta de conocimiento y la iniciativa, principales complejos sexuales de las españolas Disminuyen los complejos físicos pero aumentan los relacionados con la experiencia, conocimiento o mentalidad Siete de cada diez jóvenes practican poco sexo Los os españoles en la cama son fogosos, divertidos y curiosos, mientras que su fantasía sexual favorita continúa siendo el trío En el sexo, el ritmo importa Spotify y Youtube se pueden convertir en aliados para potenciar las relaciones Cuatro de cada cinco parejas con hijos afirman tener menos relaciones en verano El 29% de las parejas dejan de tener relaciones durante el verano Cómo evitar que los adolescentes fumen desde la psicología Saber cómo evitar que los adolescentes fumen es la mejor prevención para lograr que no lleguen a iniciarse en el consumo, o lo abandonen lo antes posible