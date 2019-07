¿Te encantan las cartas? No creerás desde cuándo se juega a estos juegos En Francia se jugaba al blackjack también hace siglos, con un estilo de juego para el que las cartas modernas son muy adecuadas Redacción Siglo XXI

lunes, 15 de julio de 2019, 11:41 h (CET) Todo casino, online o físico, cuenta con los juegos de cartas. Es más, estos son parte esencial de estos negocios, donde juegos como el blackjack y el baccarat tienen una gran popularidad (descubre el valor de las cartas del blackjack).



Los dos juegos se juegan utilizando una baraja de cartas francesas completa, compuesta por 52 cartas que se dividen en 4 palos: corazones, diamantes, picas y tréboles. Y cada palo contiene 13 cartas.

¿Cuál es el origen de las cartas? Para encontrar el origen de los naipes tenemos que remontarnos a la China del siglo IX, ya que se estima que su procedencia está en esta época. No obstante, parece que las cartas de la baraja empezaron a ser bastante más populares en el siglo IX, cuando existían distintos tipos de juegos que estaban muy extendidos por Asia y que llegaron a Egipto.



Europa recibía las primeras cartas de la baraja de manos de comerciantes italianos que las traían de Egipto. Los palos de estas primeras barajas eran los bastos, copas, espadas y oros que aparecen aún en la baraja española. Estos palos tenían cada uno 10 cartas de puntos y 3 figuras: el rey, un delegado del rey y un tercero al mando.



Aunque se tiene bastante seguridad de que las cartas de la baraja proceden de la China Imperial, lo cierto es que tardaron poco en llegar al sur de nuestro continente. De hecho, existen documentos que apuntan que en Europa se jugaba a juegos de cartas ya desde el siglo XIV.

Por 1380, este tipo de juego estaba muy expandido entre la aristocracia terrateniente de París y también Florencia. Entonces las cartas se creaban a mano, por lo que solo las personas más ricas podían jugar. Pero ya en el siglo XV se desarrollaron procesos para fabricar naipies utilizando bloques de grabado tallados en madera.



Fue en Alemania donde aparecieron fabricantes de cartas profesionales especialistas en crear barajas, gracias a lo cual empezaron a poder disfrutar del juego otras personas que no tenían el poder adquisitivo que era necesario hasta aquel tiempo.



¿De dónde procede el blackjack? Aunque no es algo que se pueda asegurar, sí es bastante probable que el blackjack tuviera su origen en España, aunque el juego se conocía al principio como “veintiuna”. Ya Cervantes escribía acerca de jugadores en sus obras, en las que aparecía el juego del veintiuno, que se jugaba con una baraja sin ochos ni nueves.



Había también en nuestro país un juego llamado “treinta y una”, que permitía en la práctica que los jugadores tratasen de llegar a un total de treinta y uno, si bien se podía utilizar un mínimo de tres cargas para lograrlo.



En Francia se jugaba al blackjack también hace siglos, con un estilo de juego para el que las cartas modernas son muy adecuadas. Hoy en día se escucha hablar aún del juego del vingt-et-un, que adoptaron los casinos franceses en el siglo XVIII y que se piensa que se deriva de otros juegos como Chemin de Fer y French Ferme.

