Animalistas se coordinan para traducir un poema vegano a todos los idiomas

El poema es el titulado "Te quiero", del poeta Ángel Padilla. Es un poema en que el poeta se sitúa en las sensaciones y pensamientos que transitan por la imagen de dos cerdos, en los compartimentos estancos donde los hacinan minutos antes de obligarlos a entrar al matadero. En la imagen, captada por un anónimo, se observa a dos cerdos, ambos elevándose de cada uno de sus habitáculos para darse el beso final antes de lo que saben será su horrible muerte temprana, o acaso se saludan, dan cariño, arropo. Es una imagen de desgarro que iluminó una poesía de desesperanza y a la vez promesa airada de vida que se resarcirá. Dicha poesía es muy conocida en el animalismo. Cada vez que es publicado por el poeta el "Te quiero" se comparte interminablemente.



Una traductora del castellano al catalán inició la cadena, entregó al poeta el poema traducido al catalán, a lo que siguió una larga lista de idiomas en que ya habla el poema, entre los que está el árabe, inglés, hindi, hebreo, japonés, francés, holandés, esperanto, catalán, rumano, euskera, asturiano, serbio, portugués, hindonesio...



Se calcula que en el mundo se hablan en la actualidad unas 7000 lenguas. Entre los idiomas más extendidos están el chino mandarín, el inglés, el hindi, el español y el ruso. En África se hablan más de 1.500 lenguas diferentes. En Camerún, con 12 millones de habitantes, se hablan 270 idiomas. En Nigeria se han registrado 450. Y en Papúa Nueva Guinea sus habitantes se comunican en 850 lenguas diferentes.



¿Os imagináis al mundo hablando un mismo Canto que nos salvase?



Desde la página de facebook "Ayuda al poema Te Quiero a que se exprese en todos los idiomas" se anima a los traductores de los muchos idiomas del mundo, para conseguir el mayor número de traducciones, en pro de la liberación animal. Aquí presentamos algunas de las traducciones.



TE QUIERO

A pesar de la muerte a pesar de los muros a pesar de la vida que nos ha traicionado Que no existen distancias, ya lo ves, yo te beso Más distancia es la muerte y pronto moriremos El segador humano no entrará en ti y en mí El Corazón del mundo hoy late en nuestro beso A pesar de este miedo A pesar de ese fuego En que tú y yo arderemos Más Fuerte es este instante en que te miro fiero y te digo: en lo eterno... yo te quiero, Te Quiero.

Ángel Padilla



EN CATALÁN:

T’ESTIMO

Malgrat la mort malgrat els murs malgrat la vida que ens ha traït Que no hi ha distàncies, ja ho veus, jo et beso. Més distància és la mort i aviat morirem. El segador humà no entrarà dins teu ni dins meu El Cor del món avui batega en el nostre petó Malgrat aquesta por Malgrat aquest foc En què tu i jo cremarem Més Fort és aquest instant en què et miro ferotge i et dic: en allò etern... jo t’estimo, T’Estimo.

Xènia LiM



EN INGLÉS

I LOVE YOU

Despite death despite walls despite life which betrayed us Distances doesn’t exist You see, I kiss you More distance is death And soon we will die The human reaper will not get into you and me The Heart of the world beats today in our kiss Despite this fear Despite this fire In which you and me will burn Stronger is this instant In which I fierce look at you And I tell you: in the eternal I love you, I Love You

Yol Lyvon



EN FRANCÉS

T’AIME

E t’aime Malgré la mort Malgré les murs Malgré la vie Qui nous a trahis Il n’y a pas de distance Tu vois, je t’embrasse La mort est plus lointaine Et nous mourrons bientôt Le faucheur humain N’entrera ni chez toi ni chez moi Le Cœur du monde Bat aujourd’hui dans notre baiser Malgré cette peur Malgré ce feu Dans lequel nous brûlerons toi et moi Plus Fort est cet instant Où mon regard sauvage Te dit: pour l’éternité Je t’aime, Je t’Aime.

Paco Flores Herreros



EN ÁRABE

أحبك

رغما عن الموت رغما عن الجدران رغما عن الحياة التي خانتنا ليس هناك مسافات اترى، انا اقبلك مسافة اكثر هي الموت وقريبا سوف نموت الحصادة البشرية لن تنسل ببيننا قلب العالم اليوم ينتفض في قبلتنا رغما عن الخوف عن النار التي تكوينا قوية هي هاته اللحظة التي انظر فيها اليك بعمق واخبرك ، كلكك احبك ، احبك

Aznak Azza



EN INDONESIO

Walaupun kematian Walaupun rintangan-rintangan Walaupun kehidupan Yang mana mengkhianati kita Jarak tidak akan ada Kamu lihat, aku menciummu. Lagipula jarak adalah kematian dan nantinya kita akan mati Malaikat pencabut nyawa tidak akan mengejarmu dan aku Jantung bumi bergetar hari ini dalam ciuman kita Walaupun ketakutan ini Walaupun api ini dimana kau dan aku akan terbakar Kekuatan tiba-tiba Saat aku memberanikan diri menatapmu Dan aku katakan padamu Selamanya Aku cinta padamu Aku cinta padamu

Wahyu Nurbaningsih



EN HINDI

आई लव यू

मृत्यु के बावजूद दीवारों के बावजूद जीवन के बावजूद जो हमें धोखा दिया दूरियाँ मौजूद नहीं हैं तुम देखो, मैं तुम्हें चूमता हूँ अधिक दूरी मृत्यु है और जल्द ही हम मर जाएंगे मानव रीपर है तुम और मैं में नहीं मिलेगा दुनिया का दिल हमारे चुंबन में आज धड़कता है इस डर के बावजूद इस आग के बावजूद जिसमें आप और मैं जलेंगे मजबूत यह तात्कालिक है जिसमें मैं आपकी तरफ भयंकर रूप से देखता हूं और मैं तुमसे कहता हूं: शाश्वत में आई लव यू, आई लव यू



Main tumse Pyaar karta hu

mrtyu ke baavajood deevaaron ke baavajood jeevan ke baavajood jo hamen dhokha diya dooriyaan maujood nahin hain tum dekho, main tumhen choomata hoon adhik dooree mrtyu hai aur jald hee ham mar jaenge maanav reepar hai tum aur main mein nahin milega duniya ka dil hamaare chumban mein aaj dhadakata hai is dar ke baavajood is aag ke baavajood jisamen aap aur main jalenge majaboot yah taatkaalik hai jisamen main aapakee taraph bhayankar roop se dekhata hoon aur main tumase kahata hoon: shaashvat mein aaee lav yoo, aaee lav yoo

Evacara Hynniweta



EN HEBREO

למרות המוות למרות הקירות למרות החיים שבגד בנו , שאין מרחקים אתה מבין, אני מנשקת אותך . מרחק רב יותר הוא מוות ובקרוב נמות מלאך האדם לא יבוא אליך ואליי לב העולם היום זה מאוחר בנשיקה שלנו למרות הפחד הזה למרות השריפה שאתה ואני נשרוף . חזק יותר זה מיידית בו אני מביט בך באכזריות . ואני אומר לך, לנצח . אני אוהב אותך, אני אוהב אותך



lmrot amvat lmrot acirot lmrot aheim shbagd bano , shain mrhakim athh mbin, ani mnshkat othch . mrhak r iothr mo obkrov namot malach hadam la ibua alich oalei aavalm aium sh maoachr bnshika shlano lmrot apachd hazh lmrot ashripa shatha oani nshroff . hask iothr sh miidit bo ani mbite bakazrity . oani omer ch, lan . ani auhab othch, ani auhab othch

Karlos Stravos Carboney,



EN HOLANDÉS

Ik hou van u

Ondanks dood Ondanks muren Ondanks leven Dat ons verraden heeft Afstanden bestaan niet Zie je, ik kus je Meer afstand is dood En spoedig sterven we De menselijke maaier Zal niet in jou en mij geraken Het hart van de wereld Klopt vandaag in onze kus Ondanks deze angst Ondanks dit vuur Waarin jij en ik zullen branden Sterker is dit moment Waarin ik hevig naar je kijk En ik vertel je: in het eeuwige Ik hou van je, ik hou van je

Tim Vds



EN JAPONÉS

死にもかかわらず 壁にもかかわらず 人生にもかかわらず 誰が私たちを裏切ったのか 距離がないこと、 なるほど、キスします。 もっと遠くは死 そしてすぐに私たちは死ぬでしょう。 人間の刈り取り機 それはあなたと私に入りません。 世界の中心 今日は私たちのキスで打ちます。 この恐怖にもかかわらず。 この火にもかかわらず。 あなたと私が燃やす 現時点ではより強い 私はあなたを激しく見ます そして私はあなたに言う:永遠に... 私はあなたを愛しています私はあなたを愛しています

Guada González Jiménez



EN PORTUGUÉS

Eu te amo Apesar da morte Apesar dos muros Apesar da vida que nos Mente que a distância Não existe, Você vê, eu te beijo! Mas, distância mesmo é a morte Morremos e pronto A morte não entrará em Mim nem em ti O coração do mundo hoje Grita por nosso beijo! Apesar deste medo... Apesar desse fogo... Em que eu e você ardemos. Mas forte mesmo é esse Instante em que eu te Olho ferozmente e te Digo eternamente; eu te amo. Eu te Amo.

Riva Karen, Portugués (de Brasil)



EN RUMANO

Te iubesc Impotriva Mortii Impotriva zidurilor Impotriva vietii care ne tradeaza Distantele nu exista Vezi, Te sarut Mai multa distanta e Moarte Si curand noi vom muri Omul care distruge Nu va ajunge la mine si la tine Inima acestei lumi Bate in sarutul nostru, astazi Impotriva acestei frici Impotriva acestui foc In care noi impreuna ardem Puterea este aici In momentul in care te privesc Si iti spun: pentru Eternitate Te iubesc, Te iubesc

Dana,



EN EUSKERA

MAITE ZAITUT

"Heriotza gorabehera hormak gorabehera traizio egin digun bizitza gorabehera distantziarik ez dagoela, ikusten duzu, musu ematen dizut, distantzia handiagoa da heriotza eta laster hilko gara giza-segalaria ez da zugan eta nigan sartuko munduaren bihotza gaur gure musuan taupadatzen da beldur hau gorabehera zu eta ni erreko garen su hori gorabehera indartsuagoa da begiratzen zaitudan eta esaten dizudan une hau: betiereko... nik maite zaitut, maite zaitut.

Guada González Jiménez



EN ESPERANTO

"Malgraŭ la morto malgraŭ la muroj li perfidis nin sendepende de la vivo estas neniu distanco, vi vidas, ke mi kisas vin morto estas pli for kaj baldaŭ ni mortos homa miksaĵo Li ne eniros kaj eniros koro de la mondo Hodiaŭ nia koro estas venkita Malgraŭ ĉi tiu timo vi kaj mi brulos sendepende de ĉi tio Thani estas pli forta ol mi rigardas vin kaj mi diras al vi ĉi-momente: eterna Mi amas vin, mi amas vin

Joan Curto



EN SERBIO

Volim te

Uprkos smrti Uprkos zidovima Uprkos zivotu koji nas je izdao Daljina ne postoji Vidis,ja te ljubim Veca udaljenost je smrt I uskoro cemo umreti Ljudski zetelac Nece uci u tebe i mene Srce ovog sveta danas kuca u nasem poljupcu Uprkos ovom strahu Uprkos ovoj vatri U kojoj cemo ti i ja izgoreti Jaci je ovaj trenutak u kome te ja divlje gledam I kazem ti: Zauvek ja te volim ,ja te volim