Capitola, como vender más de 50.000 relojes en tan solo un año Capitola es una marca española de relojes que se ha convertido en un referente internacional gracias a su relación calidad-precio. Su estrategia se basa en un uso inteligente de marketing online y una gran presencia en RRSS donde acumulan más de 400.000 seguidores Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 15 de julio de 2019, 10:21 h (CET) Capitola se ha lanzado al mundo del e-commerce con los relojes por bandera, tanto relojes para chico como para chica, consiguiendo una combinación excelente entre: variedad de catálogo, calidad de productos y comodidad para los consumidores.



No podemos olvidar que, los relojes son uno de los complementos más importantes en un look. Tanto es así que cada vez hay más personas que se preocupan por llevar los modelos más modernos. ¿Buscas algo elegante y discreto? Puedes hacerte con un Mesh Black a un precio asequible. En cuanto a los relojes de chica, el Sleek Gold es perfecto para ti si apuestas por los relojes cuadrados.



Capitola en la actualidad vende en más de 100 países diferentes, la exportación supone el 94% de su negocio, sus principales mercados son: Alemania, Francia y Estados Unidos. Es lo que ha hecho que, a día de hoy, lleven más de 50.000 ejemplares vendidos en internet.



Capitola cuenta con un reconocimiento internacional, es una de las marcas del sector con más seguidores en redes sociales. Gracias a Facebook e Instagram han conseguido llegar a una mayor audiencia y mostrando así sus relojes.



Las nuevas tecnologías son el aliado perfecto para cualquier negocio que sepa utilizarlas, y productos como los relojes pueden ver sus ventas totalmente potenciadas si se sigue una buena estrategia de social media. Este hecho ha sido demostrado en Capitola con mucha facilidad en este tiempo gracias al talento de un equipo de jóvenes de menos de 25 años que decidió lanzarse al mundo del comercio online orientado a la venta de relojes.



Por supuesto, el radio de acción de esta marca no se limita solo a la venta de relojes. En su catálogo, se pueden encontrar también correas de reloj en materiales como piel sintética vagan o metal, con un abanico muy amplio de colores. Algo ideal para personalizar los relojes y conseguir acabados totalmente originales y acordes a los gustos de cada uno. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.