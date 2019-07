Envuelto para regalo Viendo lo que sucede… a uno le gustaría estar siempre en periodo electoral Manuel Montes Cleries

lunes, 15 de julio de 2019, 09:37 h (CET) Tengo la suerte de pasar buena parte del año en un pueblo de la Costa Oriental malagueña. El lugar se asemeja a uno de esos zangolotinos a los que los pantalones cortos permiten asomar unas señales inequívocas de crecimiento. A los que, en bastantes ocasiones, se les ve el plumero. Algo así le pasa a muchos municipios de constante crecimiento en los que se promete sin mesura y que, pasados los comicios, cuesta mucho trabajo cumplirlo.



En época de elecciones sus aspirantes a regentes quieren aparecer en todos los eventos. Después buscan más la foto y los golpes de autoridad que la eficacia. Finalmente los perjudicados son como siempre los españolitos de a pie. Aquellos que no son Vips ni salen en Telecinco. En el caso presente se trata de los “mayores” y de los “domingueros” (especie humana malacitana que se desplaza a las playas durante los fines de semana cargados de comida, bebida y pertrechos varios a fin de disfrutar de la mar salada).



Desde hace una semana, uno de los centros de mayores, donde los “puretas” damos exhibiciones de maestría con el dominó, se encuentra cerrado por limpieza y fumigación decretadas por quien corresponde. Estimo que serían muy necesarias estas operaciones para el buen fin y uso del centro; pero a ser posible, en días previos a la llegada de la avalancha veraniega. Creo que se han pasado al cerrar también la parte exterior, donde no hay ningún problema.



Finalmente, tras una semana de destierro, se ha permitido la apertura y las aguas han vuelto a su cauce. El seis doble vuelve a ser objeto de ahorcamiento.



Por otro lado, a lo largo de las playas hay instalados desde hace años una serie de servicios que permiten evacuar aguas mayores y menores a los bañistas. Hace un par de años desapareció uno de ellos inopinadamente. A principios de este verano –primeros días de julio-, una grúa descargó un casetón completamente nuevo que, como supongo, contiene una batería de servicios.



Digo que supongo, porque desde entonces, sigue tal como llegó, envuelto en un lazo como pueden ver en la fotografía y cerrado a cal y canto. Espero que cuando llegue el invierno lo abran y permanezca operativo hasta el próximo verano. Mientras tanto los bañistas desesperados utilizan el solar de una casa abandonada cercana.



La buena noticia de hoy, es que a pesar de los imponderables, de que tenemos un paseo marítimo incompleto -como si se tratase de una "Sagrada Familia" playera- y de los muchos problemas que trae la masificación, este Rincón sigue siendo un paraíso en el que florecen los espetos y el gazpachuelo; donde se puede comprar pan cocido en hornos de leña y uvas de la axarquía recién vendimiadas. De aquí no me echan ni con agua caliente.

Noticias relacionadas Animalistas se coordinan para traducir un poema vegano a todos los idiomas ¿Os imagináis al mundo hablando un mismo Canto que nos salvase? Dar tiempo al tiempo, lección de sobriedad "Tiempo al tiempo aunque por dentro la ansiedad nos esté carcomiendo" ¿Para cuándo la libertad de los chavales de Altsasu? El caso Altsasu será un proceso judicial de largo recorrido (recursos al Tribunal Supremo y Constitucional) que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo quien volverá a dar un tirón de orejas a la Justicia española La ceguera humana "No importa la lucha, lo verdaderamente culminante es renacer, considerarse parte de la vida, imaginar otro mundo más humano, concebir otro aliento no tan murmurador y prudente" Esto rueda solo Ahora hay políticos que, ante esta situación de bloqueo, dicen que hay que cambiar incluso la constitución, para hacer una segunda vuelta o no sé qué tonterías más