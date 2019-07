El entrenador del Bolonia, Sinisa Mihajlovic, anunció este sábado que sufre un tipo severo de leucemia, pero se mostró valiente y confiado en poder ganar la batalla.



Mihajlovic sostuvo que su condición es tratable y que el martes será hospitalizado. "Siempre juego para ganar, en el fútbol y en la vida. Voy a derrotar a la leucemia", dijo el exentrenador de Lazio e Inter entre lágrimas y aplausos de los asistentes a la rueda de prensa.



"Tomará tiempo, pero me voy a recuperar", añadió, desvelando el motivo por el que se había ausentado en la concentración de pretemporada de su equipo.



"Lloré mucho estos días, pero no me gusta que la gente se apiade de mí", agregó. El director general del Bolonia, Walter Sabatini, dijo que Mihajlovic seguirá siendo el entrenador del equipo "más allá de lo que pase en los próximos días".



El serbio Mihajlovic, famoso por su tremendo disparo en faltas directas cuando era jugador, asumió el banquillo del cuadro italiano en enero y ayudó a que el equipo se mantenga en la Serie A.