Beneficios del aceite de ricino, por aceitedericino.eu

viernes, 12 de julio de 2019, 17:20 h (CET) El aceite de ricino es un producto muy utilizado desde la antigüedad para tratar problemas relacionados con la piel y el cabello. En la actualidad, su uso sigue en auge y cada vez es más popular por su multitud de beneficios para el cuerpo El aceite de ricino es un tipo de triglicérido, compuesto por ácidos grasos esenciales, que se extrae de las semillas de la planta del ricino. Esta planta tiene su origen en el continente africano y en la India, y desde la antigüedad se utilizaba para multitud de aplicaciones relacionadas con la belleza. Este aceite aporta multitud de beneficios para la salud humana. Su uso más estandarizado es para artículos de cosmética, ya que este aceite aporta numerosas ventajas en su uso en la piel y el cabello. Se comercializa en multitud de productos cosméticos, como cremas, aceites de masaje, mascarillas capilares, etc.

Su composición tiene multitud de propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Además, aporta un plus de hidratación a la piel y el cabello, razón por la que se utiliza tanto en el sector cosmético. Se incluye en diversas gamas de productos que traten la piel y el pelo seco, para reparar la piel y devolverla a su estado normal.

La aplicación de aceite de ricino para el crecimiento del cabello es muy popular, puesto que lo fortalece y estimula su crecimiento desde la raíz. También se puede utilizar en las cejas y en las pestañas, donde se ha demostrado su alta efectividad. Para el pelo seco, ayuda a hidratarlo y a regenerar las puntas para no tener que cortarlas.

En la tienda online aceitedericino.eu disponen de una amplia variedad de productos cosméticos con aceite de ricino, o también el aceite puro en diversos formatos, para que las clientas puedan fabricar sus propios remedios cosméticos. El más popular es el aceite de ricino Mercadona, por su buena relación calidad precio. El aceite de ricino Carrefour también es otro de sus best sellers.

