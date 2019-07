Gandía apuesta por las motos eléctricas este verano Comunicae

viernes, 12 de julio de 2019, 16:00 h (CET) La ciudad valenciana busca innovar en el mundo de las motos eléctricas y junto a la empresa Acciona han puesto 200 a la disposición de los ciudadanos. Además, otra empresa como Aimen está apostando por aumentar la autonomía de las mismas Cada vez es más frecuente ver vehículos eléctricos, uno de los grandes ejemplos son los patinetes, bicicletas o coches, pero a las motos eléctricas les ha constado un poco, aunque cada vez se están viendo más y muchas de ellas se están implantando en muchas ciudades españolas. Pero a la vez se buscan dar el siguiente paso tanto para mejorar su autonomía como para mostrar al gran público que son una solución a largo plazo.

Una apuesta por el turismo

En Gandía han apostado por este tipo de vehículo para que los visitantes de su ciudad puedan usarlas para moverse más fácilmente hasta llegar a la playa. La empresa Acciona ha traído un total de 200 motos de alquiler que mostrar un tipo de movilidad sin contaminación. Es un tipo de oferta nueva para la ciudad, la cual nunca había apostado por este tipo de transporte. Con la llegada de los turistas en estos dos meses hace que sea un negocio redondo tanto para la empresa de las motos como de la alcaldía para promover un tipo de vehículo no contaminante.

Una batería para una mayor autonomía

Una empresa de Vigo, Aimen, está intentando dar el siguiente paso en el mundo de las motos eléctricas. Siempre el principal problema para todos los vehículos eléctricos es que no pueden recorrer grandes distancias porque su autonomía no se parece a los trasportes de gasolina los cuales son más contaminantes. Por eso, lo que pretende está empresa gallega es aumentar la autonomía de las motos hasta llegar a 200km por medio de una nueva batería la cual implicaría dar un gran paso. También contaría con una velocidad de 100 km/h muy cercano a lo que se permite en España con cualquier vehículo.

MotoE, un paso para el campeonato

Ya hasta hay competiciones profesionales en el mundo del motor que están dando el paso por salvar el mundo. Hace unas semanas se disputaba el primer gran premio de la Copa Mundial de MotoE, una idea de MotoGP para mostrar que la competición también piensa en el futuro. Las carreras son de tan solo ocho vueltas, y se podrán ver en cuatro grandes circuitos, el primero de ellos fue el de Alemania donde Niki Tuuli se llevó la victoria. Todavía no hay marcas de renombre que apuesten por está competición, pero es un paso que ya se está celebrando.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.