Auriga, la agencia más premiada de los Premios EventoPlus 2019

viernes, 12 de julio de 2019, 14:28 h (CET) La agencia de eventos Auriga fue la más premiada anoche en los Premios EventoPlus 2019, con un total de siete galardones para seis clientes diferentes. En esta edición, celebrada en Madrid, competían las mejores agencias del sector a nivel español con campañas de todos los ámbitos y sectores La agencia de eventos Auriga fue la más premiada anoche en los Premios EventoPlus 2019, con un total de siete galardones para seis clientes diferentes. En esta edición, celebrada en Madrid, competían las mejores agencias del sector a nivel español con campañas de todos los ámbitos y sectores. El jurado estaba compuesto por 20 reputados profesionales del sector de la comunicación, la publicidad y los eventos. Los Premios EventoPlus son los de mayor referencia y reconocimiento del sector a nivel nacional.

El palmarés de Auriga Cool Marketing incluye 2 Oros, 3 Platas y 2 Bronces en categorías que incluyen desde la organización de eventos culturales, de relaciones públicas hasta premios a la mejor decoración o que destacan su responsabilidad con la sostenibilidad y el medio ambiente. Los reconocimientos obtenidos han sido:

ORO para BMW DEALER CONVENTION ASIA PACIFIC en la categoría MEJOR DECORACIÓN, en un proyecto en el que la agencia apostó por una decoración del futuro basada en hacer vivir a cada invitado en una experiencia tecnológica envolvente y personalizada.

ORO para HAWKERS LUCKY EYES NIGHT en la categoría MEJOR EVENTO DE PRESUPUESTO REDUCIDO, en un proyecto en el que la agencia vuelve a demostrar su pasión por los detalles y la perfección, independientemente de la envergadura del evento. En este caso, a partir de mecánicas sencillas pero con un alto potencial creativo, se consiguió llenar una de las tiendas de Hawkers durante la noche con más oferta y estímulos del mercado de la moda: la Vogue Fashion Night Out.

PLATA para RON BARCELÓ DESALIA en la categoría MEJOR EVENTO DE RRPP, por crear una experiencia totalmente personalizada para más de 1.000 personas, adaptada a sus gustos, aspiraciones y sueños. Un proyecto pensado, desde cada detalle, no solo para los invitados finales, los millenials, si no también para todos los medios de comunicación, influencers, celebrities y artistas invitados. El resultado: artistas que alargaron sus espectáculos o repitieron una segunda noche, influencers y celebrities que mejoraron su contenido digital y medios de comunicación muy satisfechos, logrando los mejores resultados históricos del evento otra vez, por segundo año consecutivo.

PLATA para GALA PERSPECTIVES en la categoría MEJOR PRESENCIA EN FERIA, en un proyecto en el que el objetivo era cambiar el concepto de Feria o Stand para crear un concepto que impactará, que trasladase al asistente a una experiencia diferente, una nueva forma de percibir el producto. La clave: resaltar los materiales, dando vida a los espacios a través de sus productos, haciéndolos protagonistas a través del color.

PLATA para ECOVIDRIO ARENAL SOUND en la categoría MEJOR EVENTO RESPONSABLE, por conseguir concienciar a los millenials de la importancia del reciclaje de vidrio en uno de los ambientes más sucios y descuidados del verano: los festivales. A cambio de un premio tan sencillo como alentador, unos baños limpios, inexistentes en un ambiente festivaleros, se consiguió que 8.000 participantes reciclaran 4.000 botellas de vidrio en tan solo 48 horas.

BRONCE para RON BARCELÓ DESALIA, esta vez en la categoría MEJOR ANIMACIÓN O ESPECTÁCULO por la organización de uno de los festivales de referencias para los millenials en nuestro país. El proyecto que hacía realidad el sueño de toda una generación: 5 días non-stop llenos de experiencias únicas y contenido, con más de 100 horas de animación para más de 1.000 personas.

BRONCE para FOUNDERS FEST en la categoría MEJOR EVENTO CULTURAL por la organización del mayor festival de cerveza artesanal celebrado en España hasta la fecha. El objetivo: impulsar la cultura craft (artesana) en nuestro país, reconocer el cuidado trabajo de los artesanos y ofrecer una experiencia inigualable a los 7.000 amantes de la cerveza artesanal que pasaron por el festival.

De esta forma la agencia de eventos Auriga vuelve a resaltar su pasión por los detalles y su versatilidad a la hora de trabajar para clientes de diferentes sectores, que van desde la automoción, moda, la industria cerámica, las bebidas o el medio ambiente. Una agencia compuesta de casi 80 profesionales que trabajan cada día desde la constancia, el compromiso y la profesionalidad, buscando siempre la innovación para desarrollar mayores y mejores proyectos que marquen la diferencia con todos sus clientes.

