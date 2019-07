IMF Business School analiza 7 habilidades de la Generación Z que ayudarán a triunfar a los trabajadores Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 17:04 h (CET) La Generación Z destaca por su afinidad con la tecnología, por su lenguaje muy visual y por ser más solidarios y autodidactas que otras generaciones El mercado laboral está siendo testigo de un cambio generacional imparable. Mientras los baby boomers (aquellos nacidos entre 1946 y 1964) se jubilan a un ritmo de 10.000 al día, según los datos de Investopedia, sus hijos y nietos van entrando poco a poco en el mercado. Se trata de la Generación Z, nacidos a partir de 1995 y que actualmente forman el 5% de la población ocupada en España, según el INE, aunque Manpower Group predice que para 2020 aproximadamente 1 de cada 4 trabajadores en todo el mundo pertenecerá a esta generación.

Se trata de una generación muy característica, criada junto a grandes cambios tecnológicos y sociales y, por ello, nacidos con habilidades y competencias muy útiles para los puestos de trabajo actuales. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud el próximo 15 de julio, desde han querido analizar 7 de estas habilidades de las nuevas generaciones que ayudarán a los empleados más seniors a triunfar en su puesto de trabajo:

El uso de la tecnología como algo natural. En un entorno laboral donde los avances tecnológicos condicionan cada vez más el funcionamiento de las empresas, los conocimientos sobre tecnología son cada vez más necesarios. Esto no es un problema para los trabajadores más jóvenes, ya que prácticamente se han criado junto a tecnologías como Internet o los smartphones.

Los cambios no son un problema. Precisamente, haber nacido en una época donde los cambios tecnológicos se suceden a un ritmo vertiginoso ha hecho que la Generación Z se adapte mucho mejor a los cambios repentinos en el entorno laboral. No importa si en tan solo unos días se necesita aprender a manejar un programa nuevo para trabajar, los más jóvenes sabrán cómo hacerlo.

Multipantallas. Esta afinidad con la tecnología hace que la Z sea una generación que se siente muy cómoda con el uso de pantallas. De hecho, estos jóvenes son capaces de controlar cinco dispositivos a la vez según un estudio de Job Today, mientras que los millennials solo llegan a dos. En el ámbito laboral, esto se puede traducir como una ventaja a la hora de realizar varias tareas a la vez, por ejemplo, escribiendo desde el ordenador mientras se gestionan otras responsabilidades a través del móvil de empresa.

Una imagen vale más que mil palabras. Para los más jóvenes esta frase significa mucho más que un dicho popular. Emojis, gifs, memes, vídeos de YouTube etc. muchos de los integrantes de la Generación Z se han criado con ellos, por lo que tanto en su vida social como laboral acostumbran a usar un lenguaje mucho más visual que escrito.

Autodidactas. Si un miembro de la Generación Z se encuentra con algún problema, es mucho más probable que busque la solución en un tutorial de YouTube a que pregunte a alguien, una característica que también se traslada a la oficina. Ya sea por querer superar los obstáculos con rapidez o por ser más independientes, los nuevos trabajadores apuestan por una formación laboral práctica y que enseñe a solucionar problemas reales.

Más solidarios que otras generaciones. No todo es conseguir un buen trabajo y sueldo para los más jóvenes, ya que el haber sido criados en época de crisis y recesión les ha convertido en personas más solidarias y comprometidas. De hecho, un informe de Sparks & Honey revela que el 26% de los jóvenes entre 16 a 19 años lleva a cabo acciones de voluntariado y, además, 6 de cada 10 afirman que quieren realizar un cambio positivo en el mundo.​

La flexibilidad lo es todo. El 52% de los empleados pertenecientes a esta generación valora como un factor de confianza que la empresa ofrezca flexibilidad en el cuándo y dónde trabajar, según Job Today. Son enemigos de los horarios cerrados, pero para compensarlo están dispuestos a hacer sus labores donde se requiera. De hecho, el 19% de ellos aspira a trabajar a tiempo completo desde casa, según una encuesta de Manpower.

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, "el mercado laboral vive una auténtica transformación con la llegada de estos nuevos empleados. La experiencia de los trabajadores senior siempre será importante, pero en estos momentos de grandes cambios tecnológicos y sociales también hay que tener en cuenta las capacidades de los más jóvenes y aprender de ellos para adaptarse lo mejor posible a estos cambios”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Instituto MEDAC de FP generará medio millón de euros y 20 empleos directos en su nuevo centro en Madrid AleaSoft: El precio del mercado MIBEL sube esta semana, pero en el resto de Europa mucho más El precio de la vivienda usada sube un 0,6% en el segundo trimestre de 2019 Nuevo Informe Tecnología y Discapacidad de Fundación Adecco y Keysight Technologies Spain Expertos publican un decálogo para promover el turismo rural ecológico y sostenible