En julio y agosto, curso de monitor de actividades juveniles en la Villa de SigÃ¼enza

En julio y agosto, curso de monitor de actividades juveniles en la Villa de Sigüenza

jueves, 11 de julio de 2019, 16:40 h (CET) Quienes lo culminen, obtendrán titulación oficial homologada ofrecida por la Escuela de Animación Juvenil Castilla, reconocida por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. El curso cuenta con una ayuda económica para los participantes por parte del Ayuntamiento El Ayuntamiento de Sigüenza, desde el Centro de Información Juvenil La Salamandra, en colaboración con la empresa Segontia Rural, convoca una nueva edición del curso de monitor de actividades juveniles. Se va a impartir a lo largo de los meses de julio y de agosto.



El monitor de actividades juveniles es el profesional que realiza actividades socioculturales para la infancia y juventud en el tiempo libre. Quienes lo completen obtendrán la titulación oficial homologada ofrecida por la Escuela de Animación Juvenil “Castilla”, reconocida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El curso tiene un coste de 200 euros, y cuenta con una ayuda económica para los participantes del Ayuntamiento de Sigüenza.



Se llevará a cabo a lo largo de 250 horas, 100 teóricas, a lo largo de los fines de semana del 22 de julio al 7 de agosto de 2019, de lunes a viernes, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en el Centro Sociocultural El Torreón. El 22 y 23 de julio, el curso tendrá lugar en las propias instalaciones del albergue rural Ecoturismo Activo de Barbatona, con pernocta incluida.



La fase práctica, de 150 horas, consistirá en una práctica de animación en actividades juveniles organizadas por una asociación o entidad que realice actividades de tiempo libre y ocio para jóvenes, o bien en una actividad intensiva al menos 15 días (campamentos, colonias, albergues etc.) Las prácticas deben ser autorizadas previamente por la Escuela de Animación Juvenil y tutorizadas por un coordinador o director de actividades juveniles cualificado. Una vez realizadas el participante realizará una Memoria de Prácticas. El plazo máximo para entregar dicha memoria es de 2 años transcurridos una vez acabada la fase teórica.



La titulación la emite la Escuela de Animación Juvenil “Castilla”, que está reconocida como escuela oficial Nº5 por la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.



Para que se pueda llevar a cabo, habrá un mínimo 12 participantes, con un máximo de 20, adjudicados por orden de inscripción. En el caso de no llegar al mínimo de participantes se anularía el curso. El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de julio.



El único requisito previo es el de tener 16 años cumplidos al inicio del curso. Los menores de 18 años, deberán estar autorizados para llevarlo a cabo por su padre, madre o tutor.



Toda la información en:

Centro de Información Juvenil “La Salamandra”.

Concejalía de Juventud.

Ayuntamiento de Sigüenza.

Paseo de la Alameda, s/n, 19250,

Sigüenza, Guadalajara.

949 39 38 81 / centrojuvenil@siguenza.es

http://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/

