ARTIEM Asturias: El nuevo club del bienestar

jueves, 11 de julio de 2019, 16:16 h (CET) El Grupo menorquín inaugura un auténtico paraíso del crecimiento personal y profesional ARTIEM Asturias ha sido inaugurado oficialmente con un especial evento en el que las principales personalidades del sector turístico y del mundo social e institucional han disfrutado de la cuidada remodelación llevada a cabo por el grupo menorquín para convertir a este cinco estrellas en un auténtico paraíso del bienestar referente de lo mejor de Asturias: mar, montaña, gastronomía e historia.

ARTIEM, con base en Menorca, ha querido además imprimir su sello y su filosofía basado en 4 principios: bienestar, autenticidad, sostenibilidad y excelencia; para lo cual la plantilla cuenta con una formación específica enfocada a la experiencia del cliente. Y es que ARTIEM ha llegado al norte de España con la única intención de ser capaces de hacer felices a quienes le elijan.

Mucho más que un lugar para dormir, ARTIEM Asturias ha sido concebido bajo la filosofía de deporte, bienestar y vida sana. La zona de SPA & Wellness es un templo dedicado al descanso y al cuidado integral de la persona. Son 500 metros cuadrados equipados con un circuito hidrotermal, cabinas de tratamientos, una piscina de 36º grados con salida al exterior y una poza fría a 14º grados. A esto se suma un Gym, una piscina climatizada y un espacio de relax, Prana, en el que practicar yoga, pilates y mindfulness.

Un hotel con alma de club

Pero quizás lo más diferenciador es ARTIEM Club: un club privado que permitirá a sus miembros hacer uso de todas sus instalaciones sin ser huéspedes del hotel y al que sólo se podrá acceder previa invitación a partir de la inauguración. Un club para aquellos que buscan conectar e intercambiar experiencias con otras personas con las que comparte los mismos valores e interés por el deporte, la salud y el bienestar. “Porque la felicidad no es felicidad sino es compartida”, concluye Willy Díaz Aliaga, Director Regional de ARTIEM Hotels.

Sin duda el área deportiva con más de 150 m2 marca la diferencia por su equipamiento de alta gama con las innovaciones tecnológicas de TecnoGym. Una instalación al que se suma una nueva piscina al aire libre de 25 metros y en la que poder nadar todo el año a una agradable temperatura de 26º. Asimismo, el hotel se ha certificado como Cycling Fiendly, con todo lo necesario para los amantes del cicloturismo, desde aparcamiento, pasando por taller y micro tienda.

Otro de los pilares fundamentales de ARTIEM Asturias es la gastronomía. THE GREEN es un Restaurante y un Lounge, pero sobre todo un nuevo concepto de espacio diseñado descubrir y disfrutar del verdadero sabor de Asturias.

