El XVIII Festival Ducal conmemora el 450° Aniversario del Ducado de Pastrana

jueves, 11 de julio de 2019, 16:04 h (CET) También celebra los 450 años de la creación de las Fundaciones Carmelitas. El Festival, que se presenta este año con el título de "Teresa de Jesús y el Ducado de Pastrana: Una historia viva", contará con la presencia de la presidenta de la Confederación Europea de Fiestas y Recreaciones Históricas, y vicepresidenta de la asociación española homóloga (AEFRH) Pastrana. 10 de julio de 2019. Entre el 18 y el 21 de julio próximos, la Villa Ducal de Pastrana rememorará el esplendor del Siglo de Oro español, con la celebración de la XVIII edición de su prestigioso Festival Ducal. A lo largo estos días, Pastrana se vestirá con las mejores galas para realizar un viaje en el tiempo, concretamente al siglo XVI, para conmemorar el 450° Aniversario de la concesión del Ducado, título que fue otorgado por el rey Felipe II mediante Cédula Real el 20 de diciembre de 1569.

El hilo argumental de este año también festeja la llegada a la villa de Santa Teresa de Jesús y su inestimable labor en la creación de las Fundaciones Carmelitas hace cuatrocientos cincuenta años. El intenso programa de actividades trasladará al pasado al visitante, para que conozca de primera mano, los acontecimientos de una época que fue de vital importancia para Pastrana, una villa que ha sabido mantener su esencia y lucha por mantener y dar a conocer su dilatada historia, mediante la labor de las distintas asociaciones locales.

Declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial, el Festival Ducal recrea con fidelidad una etapa concreta del pasado de la villa, justo en el mismo escenario donde se escribió la historia, rodeada de alguno de los monumentos que fueron testigos de aquellas andanzas y que se han conservado de forma admirable hasta la actualidad, de sus calles empedradas, con sabor a corte y conventos, que tuvieron como protagonistas principales a las figuras de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y los Príncipes de Éboli y Duques de Pastrana, Ruy Gómez de Silva y su esposa, Ana de Mendoza.

Pastrana conmemora, de esta forma, el 450° aniversario del año más importante de su historia, en el que Ruy Gómez de Silva, Príncipe de Éboli, adquirió el estado de Pastrana mediante compra a Don Gastón de la Cerda, III Duque de Medinaceli. Tras dicha adquisición, consiguió de inmediato el título ducal, sentó las bases del desarrollo económico de la villa y realizó una profunda transformación urbanística, convirtiendo, a su vez, la Iglesia Parroquial en la actual Colegiata y fundando dos conventos carmelitas, de la mano de Santa Teresa de Jesús.

El Festival se estrena con las actividades previstas para el jueves 18 de julio, que se concentran todas ellas en torno a la Colegiata. El acto de inauguración, como no podía ser de otra manera, será el pregón denominado "El Ducado de Pastrana, una escapada perfecta”, a cargo del Príncipe de Éboli, que se traslada figuradamente al siglo XXI con motivo del 450° Aniversario de su Ducado y las fundaciones Carmelitas. A continuación, tendrá lugar el Concierto de Música Renacentista, a cargo de los profesores y alumnos de la "Academia de Polifonía Española" de la Universidad de Alcalá de Henares. Más tarde, se entregará el Premio Princesa de Éboli al escritor, poeta, dibujante y ensayista, José A. Suárez de Puga, cronista de la provincia de Guadalajara y digno defensor de las tradiciones de Pastrana.

Los festejos del viernes se iniciarán con la diana a golpe de tambor y una representación de títeres para dar colorido y animación a las calles. Las doce del mediodía es la hora señalada para la apertura del Mercado de Artesanos en la Plaza de la Hora, donde este año estará prohibido aparcar. Los vehículos podrán estacionar en los dos aparcamientos públicos de Pastrana. Por la tarde, llegará la concentración de los grupos recreadores, el desfile del cortejo y el concierto de órgano por parte de Ángeles Jaén Morcillo. Organista-Concertista castellano-manchega, natural de Albacete, es Titulada Superior en Órgano en la especialidad de Interpretación con brillantes calificaciones en todos los cursos. Dedicada a su actividad como concertista solista de órgano desde hace más de una década, ha ofrecido más de un centenar de conciertos de órgano como solista en España y el extranjero en diferentes órganos -históricos y modernos-, inauguraciones, festivales y congresos, recorriendo tanto gran parte de la geografía española (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Segovia, Valladolid, Murcia, Huelva, Alicante, Valencia, etc.), como ofreciendo recitales de órgano como solista en diversas capitales europeas.

A continuación, y como novedad este año, los visitantes podrán disfrutar del desfile de las velas, un paseo por distintas calles de la villa, con paradas donde se presentarán los personajes más representatios del Festival. La jornada se cerrará con teatro en la Plaza del Deán.

La mañana del sábado volverá a estar amenizada por los títeres y romanceros del Festival Ducal, con la colaboración de LY7 Colores y sus personajes, para disfrute y regocijo de los más pequeños. La apertura del Campamento de Recreadores, nuevamente del Mercado de Artesanos, conferencias, talleres y distintas exhibiciones, se irán sucediendo hasta la esperada llegada del desfile del sábado, que este año se ha designado como "Celebrando el Ducado de Pastrana, 450 pasos de historia", donde participarán distintos grupos que realzarán el teatralizado cortejo. Durante el desfile habrá una exhibición equina en diversas plazas de la villa y salvas en honor a los Príncipes.

El plato fuerte del Festival se celebrará la noche del sábado, a partir de las 22 horas, con el espectáculo audiovisual "Pastrana, un perfecto Ducado, la historia viva", un paseo por la historia de la villa, recorriendo los pasajes más importantes vividos en aquellos tiempos entre los Príncipes de Éboli y Santa Teresa de Jesús, con un montaje espectacular que se podrá presenciar proyectado sobre la fachada del Palacio Ducal.

El programa de actividades se completará el domingo 21 de julio con el desfile desde el Palacio hasta la Colegiata, bajo el epígrafe "El clero y la nobleza acuden a Misa Mayor", uno de los momentos de mayor aceptación popular, con el tradicional séquito con vistosos trajes de época, confeccionados por la Asociación de Damas y Caballeros. La Misa de Angelis, el regreso del clero y los nobles a Palacio y la conferencia a cargo del pastranero, Juan Gabriel Ranera Nadador, pondrán el broche de oro final a una nueva edición del Festival Ducal de Pastrana.

El objetivo de estos días de festejos que recrean el siglo XVI, con personajes y atuendos de épocas pretéritas, no es otro que dar a conocer la historia de Pastrana. Desde el año 2001, la Villa Ducal rememora, durante estas jornadas del mes de julio, al periodo más glorioso del Siglo de Oro español. El Festival nació con la idea de promocionar turísticamente la villa con un carrusel de actividades que se celebran en distintas ubicaciones emblemáticas de su casco histórico.

Tras el paso de los años, el Festival Ducal se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la provincia de Guadalajara, al que acuden en cada sucesiva edición un mayor número de visitantes para presenciar in situ sus espectáculos de calle, conferencias, teatro, danzas, desfiles, mercados artesanales, talleres y conciertos de música medieval. Un intenso programa que con tanto esmero y entusiasmo preparan durante todo el año los pastraneros, para mostrar lo mejor de sí mismos a todo aquel que se acerque a estas tierras para dejarse seducir por este sorprendente festejo que rememora la historia de una villa que, por su grandeza, nunca se debe dejar en el olvido.

