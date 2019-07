Propertybuyers by Somrie y Nexitum crean la mayor franquicia de Personal Shoppers Inmobiliarios en España Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 13:04 h (CET) En un acuerdo cerrado en Julio de 2019, las principales marcas de Personal Shopper Inmobiliario en España, Property Buyers, SomRIE y Nexitum, crean una Joint Venture para el desarrollo de la primera franquicia de Personal Shopper Inmobiliario a nivel nacional, ya con más de 50 agentes activos La figura del personal shopper en el sector inmobiliario es la del agente que representa en exclusiva al comprador e inversor inmobiliario, carece de propiedades en cartera porque no vende viviendas.

Las 3 marcas más potentes del mercado inmobiliario de Personal Shopper Inmobiliario en España, Property Buyers, SomRIE y Nexitum, se unen para ofrecer la mayor franquicia de agentes del comprador a nivel nacional.

La estrategia es la de continuar con la marca propia, mediante coopetencia entre ellas, para conseguir un servicio de mayor valor bajo la marca principal PropertyBuyers by Somrie.

Las marcas originarias, creadas en Madrid y Barcelona y el Sur de España, se están extendiendo a zonas de mayor demanda inmobiliaria.

Enric Jiménez, Socio fundador de Property Buyers by SOMRIE, al respecto del acuerdo: "Estamos muy orgullosos de este complejo acuerdo. PropertyBuyers, Somrie y Nexitum unen sus fuerzas en la Primera y mayor franquicia a Nivel Nacional de personal shopper inmobiliario. Sumamos por el servicio Personal Shopper Inmobiliario".

Ahorros para el comprador inmobiliario

De las operaciones cerradas hasta la fecha con compradores que han contratado un personal shopper inmobiliario, se extrae que se consigue un ahorro de entre el 5% y el 20% del precio de compra, debido a la metodología y a los conocimientos del mercado inmobiliario en cada zona.

El ahorro económico no es el único, ya que el factor tiempo también es relevante para el comprador, que no necesita dedicar tantas horas en la búsqueda, selección y visita de las propiedades, puesto que su agente es el que se encarga de ese proceso.

Figura emergente en España, madura en el extranjero

Todavía es una figura poco conocida en España, aun cuando en países del entorno, como Francia e Inglaterra, lleva años desarrollándose y es una profesión bien reconocida por la ciudadanía.

El personal shopper inmobiliario asesora, acompaña y ayuda al comprador para que consiga comprar de forma cómoda y al mejor precio. No vende inmuebles ni representa al propietario, solo al comprador. Negocia con la parte vendedora para conseguir el mejor acuerdo para su representado.

"Juntos, competimos mejor, sumamos , aprendemos, y solo habrá un gran beneficiado en este gran paso en el sector, el cliente comprador", asegura Enric Jiménez.

La franquicia inmobiliaria de personal shopper inmobiliario cuenta ya con más de 50 agentes al servicio del comprador inmobiliario y se pretende superar el centenar de agentes a principios de 2020.

Según Helena Gallardo y Jordi Clotet, fundadores de NEXITUM, "NEXITUM invierte en Property Buyers by SOMRIE para impulsar el crecimiento a nivel nacional de la primera franquicia de Personal Shoppers Inmobiliarios. El acuerdo cambiará el sector inmobiliario. Ayudamos a las personas a comprar vivienda, de forma cómoda y al mejor precio. NEXITUM ofrece sus servicios en Barcelona y Madrid, pero con este acuerdo, también ofrecerá el servicio desde otros puntos de España, con agentes especializados, porque se necesita un conocimiento detallado de cada zona".

La Joint Venture tiene como objetivo,"llenar España de Personal Shoppers Inmobiliarios, facilitando al mismo tiempo la entrada de profesionales en la franquicia, para dar un servicio de nivel y que cualquier comprador pueda tener la opción de contratar a un asesor personal de compra".

Los fundadores de NEXITUM publicaron en 2018 un libro sobre la figura del Personal Shopper Inmobiliario, como un acto de comunicación necesario para impulsar la actividad del agente exclusivo del comprador y que el consumidor dispusiera de la información necesaria para llevar a cabo la compra de un inmueble de forma óptima.

"Juntos somos más que la suma de unas empresas: somos experiencia, profesionalidad y valores a disposición del sector inmobiliario", en palabras de Emilio García, socio fundador de PropertyBuyers, creada en Málaga.

La Franquicia tiene actualmente presencia en toda la costa del Mediterráneo, Madrid, Barcelona, islas Canarias y Baleares y algunas zonas de interior, como Navarra y Castilla y León, así como exposición internacional, en México, Brasil y Argentina.

Previsiones para 2020

La marca Property Shopper by Somrie tiene como objetivo llegar al centenar de agentes franquiciados en 2020, ampliando las zonas en las que se ofrece el servicio especializado e incentivando las zonas con mayor demanda inmobiliaria de compradores nacionales y extranjeros.

Los compradores de viviendas e inversores inmobiliarios, así como los emprendedores interesados en la franquicia, pueden consultar toda la información en https://propertybuyers.es

