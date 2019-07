PortBlue Hotel Group ofrece multitud de actividades para residentes en Menorca Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 13:12 h (CET) La zona de s’Algar en Menorca está llena de actividades y lugares interesantes que nadie debería perderse. Para los residentes en las islas que estén pensando en un lugar donde poder ir a comer o cenar, disfrutar de la piscina, del deporte o de un relajante spa, quizás este sea el lugar que están buscando El día se ve de una manera distinta si se comienza realizando deporte en una de las pistas de tenis del hotel PortBlue San Luis, que se pueden alquilar por horas. En la misma zona deportiva, se encuentra el Healthy Bar, perfecto para descansar y tomarse algo para recuperar energías. Aunque, si se prefiere, también uno puede relajarse y olvidarse de todo por unos instantes en el Ocean Spa & Wellness del hotel PortBlue S’Algar, con una amplia oferta de tratamientos, así como un completo circuito de aguas, que le dejarán como nuevo.

Como alternativa, puede pasar un fantástico día de verano en la piscina mientras disfruta de la mejor oferta gastronómica, ya que existen dos opciones que seguro le encantarán. Por un lado, los Apartamentos Bluerooms Las Palmeras ofrecen una enorme piscina, el Restaurante italiano La Trattoria con horno de leña, miniclub y entretenimiento para los más pequeños de la casa. Por otro lado, puede acercarse a la piscina de LeBlue Beach Club, situada frente al mar y donde se puede disfrutar de una exquisita cocina mediterránea.

Y, si se quiere poner la guinda al día, hay que pasarse por el Bar Dinky, donde existe una gran variedad de cócteles y unas maravillosas vistas del atardecer con música de fondo. Una experiencia increíble y perfecta para pasarla junto a familia y amigos.

En definitiva, una zona privilegiada con multitud de opciones de ocio para todos los gustos, no solo para relajarse, también para hacer lo que en el día a día uno no tiene tiempo de hacer. Y, por supuesto, alguien quiere quedarse en el hotel unos días y aprovecharlos al máximo, seguro que tienen una habitación libre.

PortBlue Hotel Group, expertos en ofrecer experiencias únicas en destinos de ensueño como Menorca, Mallorca y Punta Cana. Además, ofrecen los mejores servicios para que nunca falte de nada y con un equipo de profesionales con la tarea de que sus clientes tengan las vacaciones perfectas. De esta forma solo tienen que preocuparse de reír, descansar, relajarse y dejarse llevar.

Más información:

+34 971 150 750

www.portbluehotels.com

