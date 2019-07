​"Escondido", la novela de suspense paranormal con la que nos rodeará la niebla este verano ​Anne Aband es una escritora prolífera, versada en varios géneros y premiada por el Certamen de Romántica Juvenil de Bubok Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

jueves, 11 de julio de 2019, 12:06 h (CET)

«Hay quienes vienen a "Escondido" porque han sido llamados, y hay quienes lo hacen por necesidad, pero hay una cosa que todos tienen en común: deben intentar detener la niebla, aunque sea pagando un alto coste personal».



Anne Aband es una escritora prolífera, versada en varios géneros y premiada por el Certamen de Romántica Juvenil de Bubok con su novela Una boda por contrato. La autora ha escrito más de diez novelas y este verano, ha decidido presentarse al Premio literario de Amazon con una historia de fantasía paranormal llena de brujas, ángeles y otros seres misteriosos.



Anne Aband rescata la eterna metáfora del Bien y del Mal para crear su historia. En ella, una organización llamada La Mano Blanca, se dedica a cazar a seres sobrenaturales hasta que las cosas se complican.



La autora ha declarado que escribió esta historia en paralelo con otra novela romántica, pero al final, dado que le gusta mucho la fantasía y que no puede evitar «derretirse» cuando describe y escribe sobre personajes mitológicos, optó por elegir este argumento para el premio de Amazon.

El premio de Amazon es un concurso que la gran compañía estadounidense lanza todos los veranos, reuniendo miles y miles de obras de distintos géneros ansiosas por alcanzar los ansiados puestos de Finalistas. Normalmente, los géneros más destacados en dicho concurso suelen ser el thriller y la novela romántica, pero Anne Aband no tiene miedo: su fe en la fantasía le ha llevado a apostar fuerte por ella.



Escondido va a llenar de niebla nuestro mundo este verano, y nos va a traer un pequeño invierno por adelantado.



Sinopsis

Escondido es un pueblo que se encuentra en el Pirineo Oscense y al que van a llegar todos aquellos seres diferentes, como brujas, hechiceros, hadas, ángeles, y algunos más que nos pondrían la piel de gallina.



Allí viven entre otros, Samantha y Muriel, ambas brujas, Rómulo, un ser sin aura, León, un hermoso cambiante, Anastasia, hija de amazonas, y Samuel, que renunció a sus poderes de hechicería por amor.



Hay un grave peligro que ronda un lugar, La Laguna, una niebla densa procedente del inframundo está deseando salir y poseer a todos aquellos que se pongan en su camino. Un joven descendiente de ángeles, es el encargado de protegerla, pero todos se verán en peligro por el asesinato de una de las habitantes.



Nuevos habitantes vendrán a Escondido, unos, porque han sido llamados, otros, por necesidad, y entre todos, intentarán parar la niebla, aunque sea a un coste personal muy alto.

Sobre la autora

Anne Aband es el seudónimo de Yolanda Pallás, informática de profesión y escritora por vocación. Esta novela que te encuentras aquí ocupa el lugar número 11 de sus novelas publicadas.



En el año 2018 la autora se quedó finalista del concurso de relatos fantásticos Sueños Etéreos de la Editorial Khábox y después ganó el Certamen Romántico Juvenil de la Editorial Bubok, con quien ha publicado ya tres novelas.



