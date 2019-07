Cómo conseguir el carnet de manipulador de alimentos online con Coformación Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 10:28 h (CET) Uno de los problemas habituales al buscar empleo es que el perfil de candidato no es lo suficientemente competitivo para el empleo al que opta. Para evitar o reducir ese problema, una de las mejores soluciones es mejorando la formación del candidato. En ese sentido, es interesante valorar qué cursos ofrecen una mejora clara de manera rápida, económica y, además, que sea una formación demandada. Entre la oferta disponible actualmente, pocos cursos ofrecen tantas ventajas como el de manipulador de alimento Y es que la normativa actual exige que toda persona que trabaje -de manera directa o indirecta- con alimentos disponga de un certificado legal y actualizado que acredite su formación en materia de seguridad alimentaria. Es decir, lo que se conoce popularmente como el carnet de manipulador de alimentos, aunque en realidad se trata de un certificado de formación emitido por una entidad de formación legal.

Tradicionalmente, dicha formación se ha realizado de manera presencial pero en los últimos años se ha popularizado la vía online y, hoy por hoy, es el método más utilizado. Esto es debido a que ofrece muchas ventajas en comparación con la formación presencial: es más rápido, más barato, más cómodo, etc. Y, además, es igualmente válido y legal.

La oferta online de este tipo de cursos es amplia, pero es necesario elegir bien, puesto que no todos los cursos tienen la misma calidad, ni están actualizados, ni cumplen con los protocolos de control mínimos, etc. También hay que tener en cuenta que hay academias que aparecen y desaparecen al poco tiempo, quedando la credibilidad del certificado en entredicho y sin soporte al que acudir en caso de alguna necesidad puntual.

Por todo ello, lo ideal es elegir un curso impartido por una academia con reconocida trayectoria, estable y bien vista por las autoridades para evitar que el certificado que se obtiene pueda ser considerado como no válido en una inspección.

En ese sentido, Coformación es una academia que lleva muchos años siendo la academia online de referencia en materia de manipulación de alimentos. Están bien vistos por las autoridades y disponen, además, de un servicio de atención al cliente que responde, en todo momento, cualquier posible duda.

Como garantía y comodidad adicional, su sistema de formación, además de rápido y sencillo, ofrece acceso al material formativo y al examen de manera totalmente gratuita. Sin ningún tipo de registro. Es decir, que solo cuando el alumno completa el curso solicitan los datos personales del alumno para poder emitir el certificado legal. Hasta ese momento, ni tan siquiera piden el correo electrónico, haciendo el acceso al curso realmente sencillo y rápido.

El sitio web para la obtención del carnet de manipulador es:

https://manipulador-de-alimentos.com

Y para hacer el curso de manipulador de alimentos en inglés, está disponible el siguiente sitio web:

https://foodhandler.es

Adicionalmente, ofrecen también otros cursos interesantes de cara a la búsqueda de empleo, como son el curso de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) o el curso de Alérgenos (Ley de Información Alimentaria), con los que complementar perfectamente la formación en manipulación de alimentos y en seguridad alimentaria en general.

Finalmente, para las personas interesadas en formación en maquinaría, existe otra academia con un sistema muy similar: Fórmate!. Esta academia, también de confianza, está especializada en cursos de carretillero, puente grúa y otros tipos de maquinaria. Su sistema de formación online es muy parecido al de Coformación, con acceso gratuito al temario y al examen, y sin necesidad de pesados formularios de registro.

Coformación ofrece actualmente una gran rebaja (más del 50%) de su curso para las personas en situación de desempleo. Ya no hay excusa para no mejorar las posibilidades de conseguir empleo. Al propio ritmo, a buen precio y desde la comodidad del hogar. O en cualquier lugar desde el móvil.

