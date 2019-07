SECOT Barcelona, hitos conseguidos en 2018 Comunicae

miércoles, 10 de julio de 2019, 17:00 h (CET) SECOTbcn es una asociación de Seniors Voluntarios devolviendo a la sociedad los conocimientos y la pericia directiva logrados. 27 años apoyando la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Son una Asociación sin afán de lucro, ubicada en Barcelona desde el año 1990. Fundada por iniciativa del "Cercle d'Empresaris" y con el apoyo del "Consell Superior de les Cambres de Comerç Indústria i Navegació" y "Acció Social Empresarial" y declarada de utilidad pública. Auditada por Fundación Lealtad En este tercer año de su mandato, el equipo Directivo de Secotbcn han, por un lado, consolidado su proyecto inicial y, por otra, tal como explicaron en su Asamblea han hecho una clara expansión a "nichos de mercado" poco desarrollados hasta ahora por su Organización. La sociedad se mueve muy rápidamente y Secotbcn se tiene que ir adaptando a los constantes movimientos de la Sociedad.

Las Asociaciones que no sigan la dirección de la Sociedad quedarán a corto plazo obsoletas y fuera del mercado. Haciendo balance de este año tienen que empezar diciendo que "hemos hecho récord histórico de acompañamientos de emprendedores, con más de 700 casos acompañados, entrando en fase maceta en sectores como los de las Start-ups hasta ahora no explorados por Secotbcn".

En el área de Formación han separado la Formación Empresarial de la Formación Social. En esta última, han entrado en proyectos muy importantes para su Entidad como "Vincles" y "Treu partit al teu Smartphone". Por el que respecta a la Formación ha sido un año en el cual también se ha batido récord con prácticamente 200 charlas entre empresariales y sociales. Un cambio importante ha consistido en la actualización de su Catálogo de Charlas, modernizándolas de acuerdo con las necesidades que se demandan en este todavía inicio de Siglo XXI.

La captación de Seniors y la Sostenibilidad Económica han sido los puntos claves del Plan Estratégico de Secotbcn. En el apartado de Seniors han batido el récord numérico con 211, incorporando a la Asociación por alrededor del 50% de las personas entrevistadas, y en en cuanto a la Sostenibilidad Económica han ido asegurando las bases en visión de futuro cerrando dentro de lo posible Acuerdos plurianuales.

Las más de 200 Actividades de networking que han hecho en el transcurso del año les han permitido mostrar la buena recepción que tiene Secotbcn entre las Entidades con las que colaboran. "Este año hemos llegado a colaborar con 66 Entidades del Territorio, lo cual nos llena de satisfacción", ha comentado el Presidente, Francesc Turró.

