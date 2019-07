La marca valenciana Flor de Mayo de belleza y bienestar lanza 3 nuevos productos naturales Comunicae

miércoles, 10 de julio de 2019, 16:04 h (CET) Flor de Mayo "toma las riendas de lo natural" con el lanzamiento de sus nuevos productos Must- Have Beauty, elaborados con extractos de origen natural: El Aceite Facial Potenciador de Belleza, Desmaquillante Sublime y el Exfoliante Labial Estamos ante una era en la que el consumidor es exigente y cada vez está más interesado en los componentes y la elaboración de los productos que consume; una tendencia que comenzó en el sector de la alimentación y que poco a poco, está cruzando fronteras hacia otros mercados completamente distintos y es que no es ninguna tontería “jugar“ con los elementos que entran en contacto con el cuerpo. Por este motivo, la marca valenciana de fragancias, belleza y bienestar Flor de Mayo, ha apostado por lo ‘natural’ lanzando al mercado tres nuevos productos que contienen extractos de origen natural de venta en perfumerías.

“Nos basamos en la tendencia de la ‘simplicidad’, es decir, de ofrecer aquello que resulte sencillo pero eficaz.” Lo explicarán de forma que todo el mundo lo entienda, combinar únicamente los extractos vegetales necesarios para obtener un resultado insuperable, sin componentes químicos ni aditivos, cuya finalidad es cuidar e hidratar la piel en todo momento.

Aceite Facial Potenciador de Belleza: Aceite facial natural formulado a base de extractos botánicos. Potente elixir que cuida la piel tanto de día como de noche. Un aliado perfecto para proteger la piel, aportará una alta emoliencia y propiedades antioxidantes que protegerán de los daños oxidativos de la piel provocados por el día a día.

Formula natural. Un complejo de aceites botánicos sinérgicos de rosa mosqueta, aguacate, jojoba, macademia, onagra y cardamomo, reforzado por el escualano de origen vegetal y la raíz de curcuma potenciado, a su vez, por los 5 aceites esenciales naturales de: lavanda, lavandín, geranio, romero y rosa que le aporta un delicado y agradable aroma para su uso donde destaca el aroma de la lavanda.

Set Desmaquillante Sublime: Una Manteca limpiadora sencilla y ultra-efectiva. La forma perfecta para eliminar todos los restos de maquillaje en cualquier tipo de piel (incluso pieles sensibles). Limpia en profundidad, calma, repara, refresca e hidrata la piel. Contiene aceite de almendras dulces, que fortalece las pestañas. Además, junto con el desmaquillante viene una manopla para facilitar su uso.

Formulado con aceites vegetales de: almendras dulces, camomila, oliva y manteca de karité.

Por último, el Exfoliante labial: Elimina las células muertas de la piel y tiene un excepcional aroma dulce de piruleta, por lo que no se podrá resistir “chuparse los labios” después de la aplicación.

Este pack incorpora a su vez un bálsamo labial Cherry que completa el cuidado de los labios para tenerlos suaves y perfectamente hidratados. Formulado especialmente con: Aceite de oliva y azúcar moreno.

Flor de Mayo

Flor de Mayo, marca perteneciente a Jesús Gómez S.L empresa familiar en Valencia fundada en los años 90 por el propio Jesús Gómez, María Molins y Ángel Palamós.

Ofrece la oportunidad de vivir experiencias únicas gracias a sus aromas intensos y envases originales, siendo fabricantes de sus propias fragancias, productos de belleza para uso corporal y facial. Empresa siempre a la vanguardia de la innovación, también cuida pretenciosamente el diseño de sus packaging dotándolos de diferenciación con una frescura más allá de lo habitual en el sector.

JESÚS GÓMEZ S.L

C/ Germanells, 8 - Pol. Ind. Rafelbunyol.

46138 - Rafelbunyol (Valencia) SPAIN.

Tel: +34 961 410 436

www.flormayo.com / www.lacasadelosaromas.com

email: cgomez@flormayo.com

