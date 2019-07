Nyesa y Grupo Roxa firman acuerdo para la apertura de dos nuevos hoteles en Moscú y Costa Rica Comunicae

miércoles, 10 de julio de 2019, 15:12 h (CET) Nyesa Valores Corporación prosigue con su expansión con dos nuevos proyectos hoteleros, un hotel urbano en Moscú y un Resort vacacional en Costa Rica, gracias al acuerdo de gestión que ha suscrito con la empresa hotelera del Grupo Roxa, con más de 30 años operando con hoteles en Mallorca, Cuba y República Dominicana. A su vez el Grupo Roxa confirma su intención de expandirse en el sector hotelero con la firma de estos acuerdos, que incluirán tanto la gestión como la comercialización de los hoteles El Grupo Roxa asumirá un porcentaje minoritario del coste de la construcción de ambos hoteles, sumado a la responsabilidad de la gestión, como muestra de su apuesta por los proyectos. La rama inmobiliaria del Grupo Roxa asumirá la inversión de la construcción mientras que la rama de hotelería, mejor conocida como la cadena Blau Hotels for Holidays, asumirá la gestión.

Hotel urbano en Moscú

El acuerdo prevé la gestión de un hotel de cuatro estrellas y cien habitaciones bajo la nueva enseña de una nueva marca de la gestora hotelera Roxa, que presentará próximamente y que estará muy enfocada al deporte y la vida sana, motivando a los viajeros a aprovechar al máximo las extensas instalaciones y a no dejar los hábitos de lado durante las vacaciones. El Hotel urbano acercará al cliente al futuro, gracias a la tecnología implementada en todo el espacio, desarrollada para hacer más cómoda e interactiva la estancia al huésped en el hotel.

El Hotel estará ubicado al lado de Narva Loft, un plan inmobiliario de rehabilitación de un complejo de edificios en Moscú, en el que Nyesa está desarrollando 420 apartamentos, 5.000 metros cuadrados de oficinas y 7.000 metros cuadrados de espacios comerciales, en un recinto vigilado, rodeado de jardines acogedores, zonas infantiles y de ocio, ubicado en una zona privilegiada y bien comunicada de Moscú.

Resort vacacional en Costa Rica

En cuanto al desarrollo de Nyesa en Costa Rica, el acuerdo con la hotelera Roxa prevé la gestión de un resort vacacional de 250 habitaciones, con aún otra nueva marca de la gestora, en este caso de categoría superior y se centrará en hoteles singulares, únicos. Este hotel está ahora en construcción y estará ubicado en el Puerto de Puntarenas, un paraíso para los ecoturistas, quienes lo visitan para explorar toda la magia de la selva tropical.

El proyecto es uno de los mayores proyectos turísticos de Costa Rica, país que aspira a convertirse en el destino de referencia en América Latina y Caribe.

El nuevo resort, incluirá los productos y servicios propios que demandan ahora los turistas, entre los que se encuentra una zona de relax en primera línea de playa, una amplia oferta gastronómica, salas de reuniones y piscinas, entre otros servicios.

Alexander Samodurov, Director General de Nyesa, ha destacado en la firma del acuerdo: “La Hotelera Roxa es una empresa muy conocida por la excelente calidad de sus productos y servicios, por lo que estamos seguros que estos dos nuevos hoteles nos permitirá avanzar en nuestra nueva estrategia empresarial”.

“Tanto Moscú como Costa Rica son unos destinos cada vez más demandados dentro de sus segmentos, por lo que abrir allí dos hoteles de gran prestigio, y gestionarlos con una empresa de gran tradición, nos permitirá trabajar estrechamente con la Hotelera Roxa en nuevos proyectos futuros y asegurar la máxima viabilidad de los proyectos emprendidos” concluyó Alexander Samodurov.

“Un día muy importante para nosotros con la firma de este acuerdo, estamos firmando un hotel en gestión en Moscú que es un hito histórico para nosotros siendo la primera compañía española que gestionará un hotel en Moscú. Y un Hotel en Costa Rica, los dos bajo las marcas que estamos trabajando y que próximamente lanzaremos y realmente una apuesta definitiva de la propiedad para el crecimiento de la compañía y seguir apuntalando sobre las palancas que hemos trabajado últimamente", Pablo Suarez, CEO en Blau Hotels for Holidays.

