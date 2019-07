​Una de cada cinco parejas españolas decide romper después de las vacaciones Algunos no son tan radicales y lo que deciden es probar nuevas experiencias sexuales o tener una aventura Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 10 de julio de 2019, 15:28 h (CET)

Tener hijos, probar nuevas experiencias sexuales o tener una aventura, entre otras decisiones que se toman

Ya han empezado o están a punto de empezar las vacaciones de la mayoría de los españoles y, para muchos de ellos, estos días de relax suponen un tiempo extra para pensar y sacar conclusiones sobre las cosas en las que uno está contento en su vida y las que no. Es tiempo de afrontar nuevos retos o cambiar lo que a uno no le gusta de su día a día.



¡Y vaya que si hay cambios! Según ha podido comprobar el buscador de vuelos y hoteles Jetcost, una de cada cinco parejas españolas toma la decisión de divorciarse o romper su relación después de las estar unos días de "ocio y diversión" con sus parejas. Algunos no son tan radicales y lo que deciden es probar nuevas experiencias sexuales o tener una aventura, dejar el trabajo, mudarse de casa o comprarse una mascota son alguna otra de las decisiones que más gente toma en sus vacaciones.



El equipo de la empresa realizado la encuesta como parte de un estudio acerca de las experiencias de los españoles en las vacaciones. El estudio fue realizado a 1.000 personas mayores de 18 años que estuvieran casados o tuvieran pareja, y que al menos hubieran estado una semana de vacaciones con ellas en los últimos 12 meses.



A todos los encuestados lo primero que se les preguntó es si habían considerado de alguna manera "cambiar sus vidas" a la vuelta de sus vacaciones, a lo que casi tres cuartos de ellos (73%) respondieron que sí. A continuación se les preguntó que decisión habían tomado que afectara a su futuro más próximo, estas fueron las respuestas más comunes:



1. Dejar el trabajo - 24%. 2. Divorciarme o romper mi relación - 20%. 4. Ponerme en forma - 19%. 3. Tener hijos - 18%. 5. Comprarme una mascota - 15%. 6. Montar un negocio - 14%. 7. Mudarme de casa - 12%. 8. Probar nuevas experiencias sexuales - 10%. 9. Perseguir un sueño olvidado (escribir, cantar) - 9%. 9. Tener una aventura - 8%.



Incluso tres de los encuestados contestaron que habían decidido cambiar de religión cuando volvieron.



A todos aquellos que decidieron cambiar sus vidas se les preguntó cómo se habían tomado la noticia del cambio sus amigos y familiares, un 61% de ellos dijeron que a los que se lo habían contado dudaban mucho que la decisión la hubieran tomado solo por el tiempo que habían estado de vacaciones.



Un portavoz de la plataforma ha dicho: "Pasar las 24 horas del día con nuestras parejas durante las vacaciones puede llegar a ser un arma de doble filo para algunos. Hay quien decide divorciarse o romper su relación, quien decide tener hijos, o incluso, quien decide tener una aventura. Lo que está claro es que hay decisiones que es mejor pensarlas en frío y no en base a la experiencia de solo unos días. Por otro lado, las vacaciones son también un momento de relax, en las que uno puede tener más tiempo para ponerse a pensar en como es su vida y como le gustaría que fuera y recargar la energía suficiente como para decidir tomar una decisión que cambie las cosas". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Muñecas hinchables: avatar sexual en España David Levy, conocido autor del libro Amor y sexo con Robots, plantea que una vez desarrollada la tecnología que permita crear las características físicas humanas “Ociofobia”: ¿pueden ser las vacaciones un castigo? Lo habitual es tardar unos 3 días en pasar de un estado de excitación a uno de descanso ​Más de un millón de personas sufren trastorno bipolar en España y únicamente 300.000 han sido diagnosticadas La detección tardía y la estigmatización son dos de los principales problemas de esta enfermedad La historia de la industria pornográfica en España Los orígenes del cine erótico en nuestro país datan de los años 20 ​La enfermedad del pene curvo empeora en el 40% de los hombres la capacidad de penetración Se estima que aproximadamente un 8% de la población masculina puede padecer de la enfermedad de La Peyronie en el mundo