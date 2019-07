​El 30% de los viajes de negocios los organizan los propios profesionales Los asistentes personales gestionan el 19% de este tipo de desplazamientos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 10 de julio de 2019, 15:24 h (CET)

El sector del Travel Business se ha convertido en los últimos años en una de las áreas de mayor crecimiento, tanto dentro del sector turístico como de las empresas. Una importancia que, sin embargo, parece no haberse trasladado aún a las compañías ya que, según una encuesta de Homelike, startup de reserva de alojamiento para viajeros de negocios, el 30% de este tipo de desplazamientos los organizan los propios empleados.



Así, aunque cada vez son más las empresas que trasladan a sus profesionales a otros destinos por motivos laborales, son pocas las compañías que cuentan con departamentos encargados de gestionar este tipo de traslados. De hecho, el porcentaje de empleados que organizan ellos mismos sus viajes duplica al de los viajes que organizan los departamentos de recursos humanos.



Desde la empresa señalan que, en base a los datos recogidos, “se puede deducir que, a día de hoy, existen empresas que no cuentan con departamentos específicos que se encarguen de la gestión de los viajes de negocios. Una situación que podría resolverse si las compañías optasen por integrar sistemas automatizados de reserva dentro de sus propias plataformas que les permitirían realizar las gestiones de manera fácil, rápida, económica y, sin involucrar a sus empleados”.



Así, los resultados muestran que la mayoría de los desplazamientos, el 30.2%, los gestionan los propios empleados. “Es decir, son los trabajadores quienes se encargan de buscar los medios de transporte necesarios para llegar a su destino como, por ejemplo, reserva de vuelos; también quienes buscan y reservan el alojamiento y quienes realizan cualquier otra gestión relacionada con el traslado como trámites administrativos”, explica Samuel Toribio, country manager de la compañía en España.



A continuación, la encuesta recoge que otro 19% de los viajes de negocios los gestionan los asistentes personales. En este caso, destaca que sean los trabajadores con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años, quienes más disponen de este tipo de personal para organizar sus desplazamientos.



Mientras, un 17.3% de los profesionales que viajan habitualmente por negocios afirman que sus traslados son organizados por gestores de viajes especializados. En esta ocasión son los trabajadores más jóvenes, de entre 25 y 34 años, quienes reconocen utilizar mayoritariamente este servicio.

Por otro lado, el 13.2% de los empleados que se trasladan reconoce que son sus jefes quienes se encargan directamente de la gestión del desplazamiento. Y, en este caso, suelen hacerlo para los trabajadores más jóvenes, de entre 18 a 24 años.

Finalmente, los departamentos de recursos humanos son, según los viajeros de negocios, quienes menos se ocupan de los traslados. Pues solo el 13% de los consultados afirma que sus viajes los organiza dicho departamento. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.