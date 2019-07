​¿Por qué estudiar un MBA? ​Cursar un Máster en Dirección y Gestión Empresarial no sólo incrementa las posibilidades de conseguir empleo Redacción Siglo XXI

En la actualidad, la realidad empresarial se muestra en un constante cambio y evolución. Esto, es un factor bastante importante tanto para acceder a un puesto de trabajo como para promocionar o progresar profesionalmente dentro de cualquier empresa. Por estos motivos, cada día es más necesario mantenerse actualizado en cuanto a conocimientos y técnicas de gestión de empresas. De esta forma, también se incrementan las posibilidades de sobrevivir ante las diferentes crisis económicas o aprovechar las oportunidades que puedan surgir en crecimiento profesional o de negocio.



En este sentido, cursar un MBA, destaca como la mejor opción para especializarse y convertirse en un profesional cualificado y competitivo. Un ejemplo de este tipo de formación es el Master MBA Madrid que imparte la Cámara de la comunidad Madrileña. El programa está dirigido a todo tipo de profesionales con titulación superior. También pueden optar a realizar el Master, empresarios y emprendedores con experiencia demostrable gestionando empresas por un periodo de tiempo superior a tres años.



Un MBA o Máster en Administración de Empresas, es una formación integral, de gran relevancia para cualquier profesional en general. Los beneficios que aporta son amplios y variados como la mejora en habilidades y el desarrollo de la visión estratégica para generar impactos positivos en el rendimiento de las organizaciones. El plan académico, el equipo docente y las técnicas de enseñanza, son cuestiones relevantes a tener en cuenta antes de elegir la Escuela de Negocios donde estudiar un Master en Dirección de Empresas. Estos factores garantizan el acceso a una formación versátil, actualizada y enfocada hacia el desarrollo profesional de alto nivel directivo.



Accede a un puesto de trabajo cualificado

La formación adecuada y continua, es sin duda alguna, una importante ventaja cuando se trata de destacar en el mercado laboral. En este sentido, un MBA es una de las mejores alternativas, tanto para recién graduados como para profesionales más experimentados que requieran conocer nuevos modelos de gestión de negocios o saber interpretar los nuevos entornos económicos.



En este sentido, los titulados en un Master in Business Administration o MBA, tienen mayores oportunidades de conseguir un empleo de calidad y/o acceder a cargos de responsabilidad dentro de una organización. Por ejemplo, las grandes empresas como Citigroup, Movistar o Microsoft, demandan un alto porcentaje de graduados MBAs para los diferentes puestos de mandos medios y directivos alrededor del mundo.



Así, los puestos directivos de estas y otras empresas están constituidos por profesionales graduados en estos programas gracias a su capacitación y el valor que añaden a las compañías con sus técnicas innovadoras de management o de dirección de empresas. Además, un título de MBA influye directamente sobre la permanencia en el puesto de trabajo garantizando la continuidad en la empresa, incluso durante los tiempos de recesión económica.



De hecho, la demanda de titulados MBAs por parte de las empresas no disminuye ni en épocas de inestabilidad económica. Esto, se debe a que empresas y empleadores conocen las capacidades y el entrenamiento de quienes se han formado en este tipo de programas. Por tanto, dominan el proceso de toma de decisiones en busca de lograr el máximo beneficio o el diseño de estrategias para mitigar el impacto de posibles crisis económicas o financieras.



Mayor remuneración por tu desempeño profesional Cursar un MBA o Máster en Dirección y Gestión Empresarial, no sólo incrementa las posibilidades de conseguir empleo. También impacta de manera favorable en los ingresos de los titulados que desempeñan funciones directivas o de gestión en empresas de cualquier sector.



En la vida profesional, normalmente, las ambiciones no culminan con la obtención de un trabajo en particular. También se desea lograr el objetivo de percibir un salario suficiente que satisfaga algo más que las necesidades básicas.



En este sentido, un MBA contribuye a mucho más que simplemente conseguir un buen empleo. Permite acceder a retribuciones salariales que pueden ascender hasta el doble si se compara con otros profesionales no titulados MBA. De esta forma, este tipo de máster se puede considerar, más que un gasto, una inversión, la cual suele recuperarse en los tres años posteriores a su finalización.

Conoce las herramientas para superar retos empresariales

A simple vista para muchos, los CEOs y empresarios parecen dirigir grandes compañías con gran facilidad y sin que afecten a las compañías los bruscos cambios que puedan afectar a la economía local, regional o mundial. Sus empresas se mantienen a pleno rendimiento como por arte de magia.



Sin embargo, esto que parece producto de la suerte, es en realidad resultado de un proceso de formación y aprendizaje constantes, unido a la experiencia, madurez y a sólidos valores profesionales y personales. Los mercados y los factores que los rigen, sufren frecuentes alteraciones, por lo cual es fundamental evolucionar con ellos y conocer los fundamentos de la gestión empresarial. Incluso, el hoy legendario Steve Jobs precisó desarrollar habilidades y conocimientos específicos antes de conseguir el éxito en su compañía.



Así,quien ostenta una posición directiva, debe ocuparse de su capacitación de forma continua potenciando su visión estratégica para los negocios. Estos acuden a instituciones ligadas al mundo empresarial y de impecable trayectoria en la preparación de directivos y ejecutivos.



Los centros especializados en formación sobre las distintas áreas de gestión empresarial, diseñan sus programas para que los alumnos sepan afrontar los retos futuros y pueda ejercer eficazmente el desempeño de diferentes cargos directivos dentro de una empresa.



Multiplica tus oportunidades de emprendimiento

Si ya se dispone de una idea de negocio definida, e incluso si ya se tiene una empresa en marcha, definitivamente cursar un MBA es una opción excelente. Este máster proporcionará la guía para afrontar los desafíos propios de emprender y dirigir un negocio hacía el éxito.



Sin embargo, resulta preciso escoger acciones formativas ajustadas a la realidad de los mercados del siglo XXI, donde la competencia es elevada sin importar el sector en el que se desarrolle la idea de negocio en cuestión.



En este sentido, el objetivo de un Máster MBA es desarrollar en los alumnos un alto nivel de capacidad de análisis y toma de decisiones. Así, como la habilidad de gestionar equipos y proyectos en cualquier entorno. Para ello, en muchos MBAs emplean metodologías fundamentadas en el estudio de casos reales, donde el aprendizaje es básicamente práctico.



Por tal razón, el MBA impartido por la Cámara de Madrid que mencionamos anteriormente como ejemplo de programa completo y de calidad y a un precio altamente competitivo, ofrece mucho más que adquirir habilidades para conseguir un empleo. Los alumnos de este tipo de Máster logran desarrollar valiosas habilidades que les permiten identificar y explotar todas las oportunidades que ofrecen los mercados actuales y adelantarse a escenarios futuros.

