Nueve de cada diez españoles prefieren la confianza de una clínica dental tradicional, según Clínicas W

miércoles, 10 de julio de 2019, 12:12 h (CET) Cuando se habla de salud, no solo se quiere estar en las mejores manos. Los pacientes también necesitan establecer un círculo de confianza con los profesionales, encontrar el espacio idóneo para dejar atrás cualquier temor y, en este sentido, la salud bucodental no es una excepción. La oferta en España es amplia, con más de 22.000 clínicas dentales al servicio de los ciudadanos, pero la mayoría de la sociedad española lo tiene claro: prefiere cuidar su boca en una clínica dental tradicional o privada El último estudio de salud Bucodental de Clínicas W revela que el 91% de los usuarios asegura acudir regularmente a una clínica dental tradicional. Una cifra que está muy por encima de los que prefieren una clínica dental de seguros (7%) o los que se decantan por una franquicia o cadena dental, que apenas llega al 2%. ¿Y por qué prefieren una clínica dental independiente? El 81,6% reconoce que el criterio principal para elegir el dentista es la confianza personal. El trato, la profesionalidad o la especialización son los aspectos más destacados en ese sentido.

Clínicas W, que ha elaborado este estudio con los datos recabados de más de 1.200 personas entre pacientes y usuarios en general, agrupa actualmente en su red más de 20 clínicas dentales de España que trabajan bajo una misma filosofía: la Odontología Slow. Ofrecen a las clínicas privadas ventajas de las grandes cadenas como la accesibilidad mediante un modelo que respeta lo bueno del dentista tradicional.

Estos datos coinciden con los que recientemente presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La encuesta realizada en el año 2018 afirma que el 74% de los usuarios eligió una clínica independiente en su última visita al dentista. El 15% fue a una clínica de seguros y el 9% eligió una franquicia o cadena dental. ¿Por qué prefirieron una clínica independiente? La razón principal fue porque ya eran pacientes (57%) y el segundo motivo fue por recomendación (44%). En cuanto a la satisfacción general, los pacientes que eligen una clínica dental tradicional son los más satisfechos según la OCU, valorando con un 84 sobre 100 su experiencia.

Los datos facilitados por Clínicas W y la OCU demuestran que existen notables diferencias entre los distintos tipos de clínicas dentales. La cercanía y el servicio continuado con el mismo profesional, es decir, un dentista para toda la vida, hacen que las clínicas dentales tradicionales generen más confianza a los usuarios para el cuidado de su salud bucodental.

