Riot Games revela los streamers que competirán en el Twitch Rivals de Tácticas Maestras

miércoles, 10 de julio de 2019, 10:32 h (CET) El 17 y 18 de julio tendrá lugar el torneo internacional que reunirá a representantes de 8 regiones distintas. Por parte de España estarán Alexelcapo, Ibai, CooLifeGame, Revenant y Evangelion0 Llega el primer torneo internacional de Tácticas Maestras en el próximo Twitch Rivals. 64 streamers de Twitch de 8 regiones distintas buscarán llevarse a casa parte de los 125.000 dólares de la bolsa de premios.

El 17 y 18 de julio, todos los participantes tendrán que demostrar sus habilidades en Tácticas Maestras. Tras casi dos semanas jugando, llega la primera prueba de fuego para demostrar quién es el verdadero maestro en el nuevo modo de juego de League of Legends.

El primer día, los 64 streamers competirán por conseguir una parte del bote de 100.000 dólares y un puesto en el segundo día. Habrá cuadro de tarde (que empezará a las 18:00, hora peninsular española) y de noche (22:45, hora peninsular española), y cada uno de ellos contará con 32 jugadores. Cada streamer participará en un total de cinco partidas, y obtendrá una recompensa económica en función del puesto conseguido. Los ocho mejores jugadores de cada cuadro se clasificarán para el segundo día.

En los enfrentamientos de ese día habrá 25.000 dólares en juego. Los participantes jugarán cuatro partidas en un formato todos contra todos con la misma estructura y el mismo sistema de premios que el día anterior. A continuación, los 8 mejores jugadores pasarán a un último enfrentamiento en el que el ganador se hará con 5.000 dólares y el título de campeón del torneo.

Por parte de España, los representantes serán Alexelcapo, Ibai, CooLifeGame, Revenant y Evangelion0. Todos ellos llevan varios días retransmitiendo sus partidas en directo y mejorando en Tácticas Maestras.

En el torneo se podrán ver antiguas estrellas de League of Legends como Scarra, TheOddOne o Imaqtpie. Asimismo, contará con la presencia de Hafu, streamer profesional norteamericana que logró posicionarse como la mejor jugadora de Tácticas Maestras durante el tiempo de prueba en el PBE.

Las partidas se jugarán en el servidor de NA, y contarán con jugadores que representarán a NA, EUW, EUNE, Rusia, Oceanía, Brasil, Turquía y LATAM. El torneo se podrá seguir a través del canal de Twitch Rivals o en cualquiera de los canales de los streamers que participan.

