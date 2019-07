Herbalife Nutrition recauda más de 6 mil euros para nutrición infantil Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 17:48 h (CET) Con una ruta en bicicleta en el Camino de Santiago, la Herbalife Nutrition Foundation logró recaudar más de 6 mil euros que, a través de la Herbalife Nutrition Foundation, se destinarán a proyectos relacionados con la alimentación infantil Miembros y personal de Herbalife Nutrition España repitieron este 2019 la iniciativa solidaria Biking Tour, una ruta ciclista que este año tuvo lugar entre el 4 y el 8 de julio y mediante la cual logró recaudar 6.300 euros -en donaciones por internet- para apoyar el trabajo de ONGs que mejoran la nutrición de los niños en el mundo.

Más de 50 distribuidores independientes y empleados de la compañía evidenciaron el compromiso de Herbalife Nutrition con el ejercicio y con la práctica de una vida activa y saludable. El pasado jueves 4 de julio comenzaron el recorrido que los llevó por más de 550 Km desde Burgos hasta Santiago de Compostela, meta que lograron alcanzar este lunes 8 de julio.

“Quería formar parte de este proyecto que reúne a distribuidores independientes de Herbalife Nutrition de todo el mundo con el fin de colaborar en mejorar la vida de los niños a través de una nutrición sana. Sin el apoyo y motivación de todo el grupo es posible que no hubiera llegado a la meta, porque los últimos 15 kilómetros fueron muy duros. El compañerismo y trabajo en equipo ha sido increíble”, explica la directora general de Herbalife Nutrition España, Tara López.

La acción forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa “Casa Herbalife”, que en España colabora con Aldeas Infantiles SOS, a la que este año ha donado 33.000 dólares para financiar el proyecto “Merendamos Juntos” que ofrece diariamente bocadillos a todos los niños que participan en el programa en sus Centros de Día. Los bocadillos son una comida saludable y equilibrada para completar su nutrición y desarrollo personal.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que tiene como propósito hacer el mundo más saludable y feliz. La compañía tiene como misión la nutrición, cambiando la vida de las personas con excelentes productos y programas de nutrición desde 1980. Junto a sus distribuidores independientes de Herbalife Nutrition, están comprometidos en la búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de malnutrición y obesidad, el envejecimiento poblacional, el creciente coste de la asistencia sanitaria pública y el aumento de emprendedores de todas las edades. Herbalife Nutrition ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, la mayoría producidos en instalaciones propias de la compañía, sesiones personalizadas con un distribuidor independiente de Herbalife Nutrition y un enfoque comunitario de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

Los productos de nutrición objetiva, control de peso, energía, fitness y cuidado personal de Herbalife Nutrition están disponibles exclusivamente a través de sus comprometidos distribuidores independientes en más de 90 países.

En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife Nutrition apoya a la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) y sus programas Casa Herbalife para ayudar a proporcionar una buena nutrición a niños necesitados. Herbalife Nutrition también se enorgullece de patrocinar a más de 190 atletas, equipos y eventos alrededor del mundo.

Herbalife Nutrition cuenta con aproximadamente 8.900 empleados en el mundo y sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE:HLF), con unas ventas netas anuales de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2018. Para saber más, visite Herbalife.com o IAmHerbalife.com.

La compañía también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

