Woonivers se convierte en la primera empresa del sector fintech/traveltech en integrarse en la CEOE Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 17:28 h (CET) La startup, que ha desarrollado la primera aplicación 100% digital que facilita a los comercios la gestión de la devolución del IVA a los turistas extracomunitarios, formará parte de cinco Comisiones y del Grupo de Trabajo de IVA La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha aprobado la incorporación Woonivers, que ha desarrollado la primera aplicación del mercado 100% digital que facilita a los comercios la gestión de la devolución del IVA a los turistas extracomunitarios. De este modo, la startup española se convierte en la primera empresa del sector fintech / traveltech en integrarse en la patronal de las empresas españolas.

En una reunión previa a la Asamblea General, celebrada el pasado 4 de julio, la Junta Directiva de la CEOE ha decidido que Woonivers entrará a formar parte de cinco Comisiones: Turismo, Sociedad Digital, I+D+i, Fomento del espíritu emprendedor, y Comercio. Además, la compañía participará también en el Grupo de Trabajo de IVA, que se enmarca en la Comisión Fiscal.

Javier Calderón, director del Departamento de Empresas y Organizaciones de la CEOE, asegura que "para CEOE, contar con empresas de nueva creación como Woonivers es fundamental, los nuevos modelos de negocio y la digitalización son un pilar fundamental en nuestra organización, sumar compañías cuyos negocios son 100% digitales nos permite fortalecer nuestra labor de influencia en este ámbito y así establecer un escenario favorable para el desarrollo de los nuevos modelos de negocio".

Por su parte, Antonio Cantalapiedra, cofundador y coCEO de Woonivers, se ha mostrado muy satisfecho con esta decisión que, a su juicio, "refleja un compromiso con el impulso del turismo digital y el fomento del espíritu empresarial en nuestro país. España no será un país puntero mientras no reconozca el papel del empresario como generador de empleo, prosperidad y desarrollo, y seamos tan relevantes para la sociedad como los futbolistas, cantantes o actores".

Junto a Woonivers, la CEOE también ha aceptado las solicitudes presentadas por Inditex, Glovo y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

Un derecho de todos los turistas extracomunitarios

El reembolso de impuestos por compras realizadas en la Unión Europea es un derecho de todos los turistas extracomunitarios. En España, desde el pasado 1 de enero es obligatorio que todos los comercios dispongan de la opción de emitir documentos electrónicos de reembolso de IVA, habiéndose eliminado también la cantidad mínima que el turista debe gastar para tener este derecho (antes la devolución sólo podía ser reclamada si se superaban los 90,15€).

La aplicación de Woonivers permite a los comercios realizar los trámites relacionados con el tax free de la forma sencilla, rápida y digitalizada, ofreciéndoles la posibilidad de cumplir con la normativa liberándose de la responsabilidad de la gestión, formación y documentación necesarias, ya que una vez se da de alta en la plataforma, ésta se encarga de todo.

Por su parte, el turista ya no necesita completar formularios o esperar colas en las aduanas: basta con que se descargue en su móvil la app gratuita de Woonivers (disponible para iOS y Android) y escanear los tickets de las diferentes compras que realice durante su estancia en España. Después, al llegar al puerto o aeropuerto para regresar a su país deberá buscar la máquina DIVA, un escáner autoservicio donde podrá escanear los códigos QR de sus distintas compras para completar la solicitud de devolución.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La clínica MARGen trasladará sus actividades de investigación fuera de España Estrategias bioclimáticas para proteger una vivienda del clima veraniego español, según Sto "Termo Piscinas", una solución innovadora, modular y autoportante de Piscinas Prefabricadas Thibaut Courtois y su familia pasan un día inolvidable en Loro Parque Herbalife Nutrition recauda más de 6 mil euros para nutrición infantil