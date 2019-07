EDE Ingenieros aumenta la implantación de planes energéticos en la empresa industrial

El objetivo de estos planes es que los sistemas productivos funcionen en las mejores condiciones EDE Ingenieros ha incrementado la implantación de planes energéticos en la empresa industrial, como resultado de una creciente demanda. La necesidad de ser cada vez más sostenibles para mantenerse en el mercado competitivo ha hecho que los equipos directivos centren el interés en los procesos productivos. “Hay una clara conciencia de que la competitividad pasa por la reducción de emisiones, la eficiencia y el control energético; y de que esta pasa por descender a pie de planta en la implantación de mejoras” afirma Mariano Sánchez, gerente de esta firma especializada en ingeniería energética e industrial.

Otro de los factores que explican esta mayor demanda es que las empresas industriales ven la necesidad de contar con un punto de vista profesional externo para la gestión interna de la energía. Se valora el valor añadido de contar con profesionales con conocimiento y experiencia en la dimensión energética de los procesos. En este sentido, el cometido de los profesionales de EDE Ingenieros que realizan planes energéticos es establecer actuaciones que redefinan las prioridades, más allá de que el sistema productivo funcione, para priorizar que funcione en las mejores condiciones.

En los planes energéticos EDE Ingenieros aborda la energía como un aspecto que recorre toda la organización industrial. De esta forma, es una variable que hay que valorar y tratar a nivel particular en cada departamento, en cada proceso, en cada eslabón de la operativa. Este punto de vista contrasta, según Mariano Sánchez, con la realidad de muchas empresas. “A menudo nos encontramos con que la variable energética se tiene en cuenta a nivel de dirección, pero desaparece en los departamentos de compras o mantenimiento, por ejemplo. Esto provoca desconexiones en la estrategia energética que impiden alcanzar la mejora en los hechos, como que en la compra de un nuevo equipo no se valore con acierto la eficiencia energética o que el personal de mantenimiento no sepa leer una curva de óptimo rendimiento de una bomba”. Para implantar este punto de vista energético a nivel global en los planes energéticos que la firma implanta hay siempre un apartado de formación.

El procedimiento que sigue EDE Ingenieros para diseñar e implantar un plan energético se lleva a cabo a medida de las instalaciones y la operativa de cada empresa. Consiste en estudiar el proceso productivo, interiorizarlo y llevarlo a las mejores condiciones de trabajo. Para lograrlo se realiza un análisis energético de las instalaciones y se valora cómo se pueden mejorar los equipos y los procesos para establecer los objetivos y las estrategias. Ya en planta, el control energético pasa por identificar las operaciones, incluyendo el mantenimiento, equipos, instalaciones y edificios, asociados con los aspectos energéticos significativos. También se planifican las actividades para asegurar que se efectúan bajo las condiciones óptimas y se establecen criterios operacionales en los procedimientos.

La comunicación interdepartamental, el trabajo en equipo y la formación de toda la plantilla son aspectos esenciales en los planes energéticos que EDE Ingenieros realiza. Se abordan cuestiones como comunicar los procedimientos y requisitos al personal, suministradores y colaboradores y establecer criterios de evaluación energética en la adquisición de equipos, materias primas, productos y servicios que puedan generar impactos en el uso de la energía. También se establecen procedimientos para la evaluación de aspectos energéticos en el diseño o modificación de nuevos proyectos, actividades/operaciones, instalaciones, entre otros aspectos.

“Se trata de proyectos que entran en profundidad en la gestión de la actividad industrial estableciendo medidas y procedimientos que, con el correspondiente seguimiento, permiten alcanzar un uso energético más eficiente para fabricar en las condiciones más competitivas” señala el gerente de EDE Ingenieros.

Fuente: Servicios Periodísticos