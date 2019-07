El IED Madrid acoge la exposición de moda sostenible "Dialogando en clave slow fashion" Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 15:20 h (CET) "Dialogando en clave slow fashion" presenta un sector con presente y futuro: el sector de la moda sostenible. La exposición podrá visitarse hasta el 25 de julio en la sede de postgrado del IED Madrid (calle de Larra 14, Madrid). Entrada libre 'Compramos cada vez más ropa y la usamos cada vez menos'. Estas prendas, casi de usar y tirar, conocidas habitualmente como “Fast Fashion”, se produce en países con legislaciones sociales y medioambientales mucho más laxas que las europeas, que desembocan en terribles efectos tanto a nivel de las condiciones laborales de los trabajadores, como medioambientales, especialmente en el mal uso de recursos como el agua o la alta generación de residuos tóxicos no controlados, que contribuyen al cambio climático y a la devastación del medio natural. Como dijo la diseñadora de moda y activista Katharine Hamnett en su reciente paso por Madrid para recibir el galardón IED Design Awards a toda una carrera en el mundo de la moda, “La industria de la moda es uno de los sectores más grandes del mundo y también es uno de los sectores más contaminantes: tiene un impacto directo en el cambio climático y el calentamiento global. Los trabajadores textiles de muchas partes del planeta siguen trabajando en condiciones de semiesclavitud. Tenemos que encontrar urgentemente un modo mejor de fabricar nuestra ropa."

Esta problemática constituye el punto de partida de la muestra temporal Dialogando en clave slow fashion promovida por el Área de Sostenibilidad del IED Madrid. La exposición presenta una alternativa a las tendencias de alto consumo e impacto con una moda local y sostenible. Ejemplos en los que la innovación, el uso de nuevos materiales, el retorno a materiales tradicionales, el reciclado y el diseño se combinan para ofrecer soluciones sostenibles e interesantes dentro del sector de la moda.

Siguiendo la pista al camino recorrido por diferentes materiales, desde su origen, hasta el producto final, la exposición da a conocer los pasos necesarios para su producción, su ciclo de vida, y los impactos medioambientales de cada material, para así aprender cuáles son los más respetuosos con el medio ambiente, y cuáles son los más adecuados para cada finalidad en la industria. La lana, el lino, el algodón, el caucho, la seda, o el plástico PET, son algunos de los materiales cuyo ciclo de vida queda reflejado en la exposición.

La exposición Dialogando en clave slow fashion cedida por Slow Fashion Next podrá visitarse hasta el 25 de julio en la sede de postgrado del IED Madrid (calle de Larra 14, Madrid).

