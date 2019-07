Adratek explica los beneficios de la energía solar fotovoltaica Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 10:32 h (CET) La instalación de paneles solares para la producción de energía eléctrica es una opción en la que cada vez más personas confían, ya que ofrece más garantías a precios más asequibles a medida que avanza la tecnología, acortando así el periodo de amortización de los sistemas Estos son algunos de los beneficios que se pueden obtener:

Los paneles se pueden instalar en tejados, tejados industriales sin ocupar espacio útil y sin impacto arquitectónico.

No consume ningún combustible y no genera ningún residuo en su funcionamiento.

Posibilidad de vender la energía excedente.

El esfuerzo de mantenimiento es bajo.

Los paneles tienen una larga vida útil y resisten condiciones climáticas adversas.

Es una fuente de energía limpia, renovable, infinita y silenciosa.

Es una tecnología cada vez más accesible.

Beneficiarse de subvenciones, deducciones fiscales. Además existen otras formas en las que es posible beneficiarse a la hora de invertir en una instalación solar fotovoltaica para la vivienda o empresa y una de ellas es disponer de una mejor protección frente al aumento en el precio de la energía eléctrica:

La electricidad que se genera con la energía solar se utiliza primero en la vivienda o local comercial, por lo que existe un beneficio con una importante reducción en la factura de la luz. La electricidad generada desde los paneles solares puede proporcionar energía eléctrica a los electrodomésticos cotidianos. Se supone que la vivienda media utiliza aproximadamente el 50% de la energía producida por los paneles solares fotovoltaicos, pero puede maximizar el beneficio del sistema al consumir aún menos electricidad de la red nacional. Esto se puede conseguir utilizando aparatos durante el día para producir su propia electricidad de forma gratuita con el ahorro en energía eléctrica. Si no se está en casa durante el día, es interesante tener instalado un dispositivo que ayude a maximizar el autoconsumo. Estas unidades desvían la electricidad que habría sido exportada al calentador de inmersión, calentando el agua usando la electricidad de los paneles.

A medida que el precio de la energía suba en los próximos años, el ahorro será mayor. ¿Cuál será la factura de electricidad dentro de 10 años?

Vender la energía sobrante de nuevo a la red

Ademas de ahorrar energía con la generación de electricidad a partir de paneles solares, la electricidad generada por un sistema fotovoltaico puede ser inyectada a la red y recibir el precio tarifario fijado para la producción de este tipo de sistema o "almacenarla" en la red para compensar el autoconsumo.

Cuando se vende a la red, se tiene la ventaja de que los productores de electricidad están obligados a comprar la energía producida por las plantas registradas como productores de energía renovable en el mercado.

En cuanto a la compensación por consumo o contadores netos, muchos países ya la han incluido en sus programas de generación de electricidad durante años y se benefician de la generación descentralizada, lo que reduce los costes de transmisión, minimizando así las pérdidas y aumentando la seguridad del suministro.

Los consumidores adquieren un papel cada vez más importante cuando producen la energía que ellos mismos consumen, y su posición dominante sobre sus necesidades es incómoda para los oligopolios institucionales, ya que la independencia energética aumenta la libertad y escapa al orden establecido de sujeción a un mercado monopolizado.

Finalmente, ayudar al medio ambiente

La huella de carbono se reducirá a medida que se disminuya la dependencia de la energía creada a partir de combustibles fósiles. La electricidad producida por energía solar fotovoltaica es limpia, ecológica y no produce gases de efecto invernadero. Es una energía "saludable" para el medio ambiente. Aunque no contamina, es cierto que los restos se filtran durante el transporte o la instalación de paneles de energía, pero en comparación con las fuentes de energía convencionales es muy poco impacto. Este esfuerzo para beneficio personal también contribuye a la lucha general contra el cambio climático y ahora se necesita más que nunca.

