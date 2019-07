​La semana pasada, Alberto Dugarte, el famoso Maquillador de las Estrellas, celebró en Madrid su aniversario por todo lo alto Los trabajos que hacen en peluquería y uñas son espectaculares Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de julio de 2019, 11:55 h (CET)

En su centro homónimo, Alberto Dugarte Institute, se dieron cita la semana pasada un buen número de invitados TOP con motivo del aniversario: Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Lara Dibildos, Maestro Joao, Carolina Sobe, Natalia Rodríguez Directivo de La que se Avecina (Jose Luis Moreno), Sergio Silva (Cazamariposas), Jorge Moreno (Socialité), Anna Padilla, Jadel (Ganador La Voz A3), Badvilas, Markus Beira, Jose Perea Diseñador, Iván Reboso, Noemi y Raquel Salazar (Las Salazar de Gipsy kings) y muchas otras celebrities.



Y es que tiene muchos motivos para celebrar, pues su peluquería en Madrid se ha convertido en el Salón Top de las celebrities y famosos más influyentes del panorama nacional.



Por su peluquería de Madrid hemos visto pasar artistas más de moda de la televisión y la música: Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Lola Indigo, Isabel Pantoja, Lara Dibildos, Ana Guerra, Rosa de España, Chenoa, Carlos Baute, Ana Mena, Carol G,Lidya Lozano y un largo etcétera de famosos y caras conocidas, como han sido los Cantantes de OT, ¡Todos!



Los trabajos que hacen en peluquería y uñas son espectaculares, ya importantes medios como Elle, Men Health, Yodonna de Elmundo.es o Smoda de Elpais.com, se han hecho eco del trabajo realizado en Alberto Dugarte Institute.



El Curso Maquillaje Madrid más solicitado de Madrid Además del salón de peluquería, el Institute de Alberto Dugarte cuenta con una escuela espectacular en la planta baja, donde se imparten cursos de Maquillaje Madrid, Automaquillaje, Peluquería de Plató, Estilismo y Personal Shopper, Maquillaje de Efectos Especiales y Caracterización, así como Masterclass Intensivas de Barbería o las ya tan conocidas Masterclass de Maquillaje con las que Alberto Dugarte ha recorrido España.

El Curso de Maquillaje ya cuelga carteles de "Plazas agotadas" en cada edición, desde que la escuela de maquillaje abrió sus puertas en Madrid. Si realmente estás buscando un curso de Maquillaje en Madrid, deberías conocer Alberto Dugarte Institute. Y es que se trata de un curso intensivo con profesionales totalmente activos en el mundo de la peluquería y maquillaje en Cine, Teatro y TV.



Alberto Dugarte es Peluquero Profesional, Maquillador, Estilista, Escaparatista y Técnico Superior en Diseño de Moda. Tiene en su haber importantes premios internacionales tanto en Peluquería como en Maquillaje, como el TCT International Awards como mejor peluquero creativo, entre otros. En 2016 le otorgaron la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en reconocimiento a su trayectoria profesional con las celebrities.



Actualmente es director de Maquillaje y Peluquería de importantísimas series y programas de Televisión, como Got Talent, Me quedo Contigo y otros programas de Mediaset tanto para Cuatro como para Telecinco, participando en Sálvame de forma asidua, donde su cara se hizo un rostro conocido. También ha participado como tertuliano en programas matinales de Tele Madrid.



¿Y qué es lo próximo? Pues ya en Septiembre arrancan los nuevos cursos de Maquillaje Profesional en Madrid.



También el Maquillador de las Estrellas ha confirmado en su cuenta de instagram el inminente lanzamiento de su propia marca de maquillaje Alberto Dugarte, que inaugurará con una paleta de sombras especialmente diseñada para tener en una sola paleta todo lo necesario para desarrollar todos los maquillajes, de dia, de noche, beauty o los maquillajes más chill. ¡Nos ha encantado!



