"Brumas del pasado", de Margarita Hans Palmero, es la segunda obra de ficción de esta autora que ya destacó con su libro Estatuas de sal, un libro de misterio que nos recordaba a la espectacular Agatha Christie. En esta ocasión, deja de lado el suspense, para adentrarnos en un libro más costumbrista, con unos personajes incluso clichés, que en pocas páginas sorprenderán al lector. ¿Por qué? Porque detrás de lo que puede parecer un retrato de una mujer normal y corriente, y una rutina de vida de lo más anodina, se esconde un secreto mitológico de lo más sorprendente.



«Brumas del pasado es el reflejo de la gran evolución que ha sufrido Margarita como escritora. Después de leer Estatuas de sal (ópera prima que ya apuntaba maneras), me he encontrado con una historia tranquila, fluida, sin grandes giros e incluso a veces predecible, pero que da gusto leer. Sus diálogos fluidos y naturales, sus personajes carismáticos (especialmente su protagonista) y la facilidad con la que he conseguido identificarme con la cotidianidad que narra, han convertido esta novela en una lectura de la que he disfrutado mucho y que me confirma que a Margarita debo seguirle la pista», nos dicen desde el blog Tejiendo ideas, cosiendo palabras, editado por una lectora y correctora editorial versada en la lectura de obras de distinta índole.



Los lectores hablan sobre todo de la protagonista: Helena. Ella representa a muchas mujeres, y en ella se despliegan un gran abanico de sentimientos que representan al grueso de la población. La historia de Margarita Hans nos habla de amor propio y de crecimiento personal, encarnado en un mito griego que no descubriremos hasta llegar al final. Hay tradición e intriga, pero sobre todo un amor que perdura en el tiempo.



Helena es una mujer que en apariencia lo tiene todo, pero en el fondo, ella sabe que algo no cuadra en su apacible vida de ama de casa, casada y madre de dos hijas.



Una noche acude a una fiesta medieval, donde conoce a un hombre extraño envuelto en un halo de misterio; y donde una vidente le vaticina un giro inesperado en su vida, alegando que tendrá de buscar sus orígenes y su destino.



Desde este momento, la vida de Helena da un giro sorprendente, donde descubre que pudo ser víctima de un secuestro infantil. A través de la hipnosis alcanza a descubrir un pasado más que inquietante e inesperado.