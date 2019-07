Iztac, alta gastronomía mexicana ​Su propuesta, diseñada por el chef Nacho Oropeza, transporta al comensal a los sabores aztecas más auténticos Ana Ruiz de Infante

martes, 9 de julio de 2019, 11:22 h (CET)

Muchos se empeñan en vendernos que los nachos con queso son la esencia de la auténtica comida mexicana, pero nada más lejos de la realidad…La gastronomía de origen azteca va mucho más allá que unos simples nachos.



La oferta mexicana en nuestra capital es muy amplia, cada día abren nuevos locales, pero son muy pocos los restaurantes mexicanos que pueden presumir de alta gastronomía mexicana.



Recientemente he conocido uno de ellos: IZTAC, restaurante que acaba de cumplir su primer año de vida y cuyo nombre proviene de la leyenda del Popo y el Iztac, los dos grandes volcanes de la Ciudad de México.



Nada más entrar se respira aire mexicano, empezando con su entrada, donde las botellas de la reconocida cerveza mexicana Corona juegan un papel protagonista.





El espacio además lleva el sello de la arquitecta mexicana afincada en Madrid, Lourdes Treviño Quirós, fundadora del estudio FREEHAND Arquitectura. En sus paredes cuelgan los lienzos del artista Gabriel Moreno, así como obras de arte mexicanas de artistas emergentes que decoran el restaurante.



IZTAC está ubicado en la Plaza de República de Ecuador de Madrid, en el mismo lugar donde hace 60 años se fundó Mexico Lindo, que curiosamente fue el primer restaurante mexicano de la ciudad.



Su propuesta, diseñada por el chef mexicano Nacho Oropeza, transporta al comensal a los sabores más auténticos de esta gastronomía usando los ingredientes que esta cocina ofrece y que hacen de cada bocado algo sorprendente.



Pellizcadas veracruzanas, enfrijoladas, esquites, mextlapique, moles…son solo algunas de las palabras que leeremos en su renovada carta. Su gastronomía recorre desde el noroeste en baja California hasta el sureste en Quintana Roo, un total de 32 estados plasmados en cada una de las creaciones.



Durante la cena pudimos degustar algunos de los platos, aquí van algunas fotos:



Su propietario, Jorge Vázquez, mexicano y afincado en Madrid desde hace ya varios años, es propietario también de Mex & Co, un restaurante situado a las afueras de Madrid (en la Plaza de la Moraleja).



Para Jorge Vázquez, Iztac es “el restaurante al que a él le gustaría ir en México DF cuando visita su país de origen”.



El restaurante está en la Plaza República del Ecuador, 4 de Madrid.

