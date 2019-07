MiCréditoYA! franquiciada recientemente, lanza ahora la plataforma Ayudas Financieras a nivel nacional Comunicae

lunes, 8 de julio de 2019, 16:55 h (CET) MiCréditoYA!, empresa líder en préstamos personales, créditos para empresas e hipotecas al 100%, renueva su imagen con una nueva página web actualizada, moderna y dinámica. Recientemente ha lanzado la franquicia financiera con las mejores condiciones del mercado (Franquicias MiCréditoYA!) y ahora lanza a nivel nacional la plataforma Ayudas Financieras, especializada en ofrecer ayuda profesional en asuntos vinculada a los ficheros de morosos y de los derechos relacionados con ellos MiCréditoYA! es una empresa Intermediadora, con sede en la provincia de Málaga pero de ámbito nacional; y con una trayectoria de más de 20 años, velando por los mejores intereses de sus clientes. Las especialidades de MiCréditoYA! siempre han sido:

Préstamos Personales

MiCréditoYA! ofrece préstamos personales rápido a bajo interés. Además con la nueva plataforma Ayudas Financieras, proporcionan soluciones para salir de ficheros de morosos, ontener informes financieros, reclamaciones de deudas, etc.

Crédito para Empresas

Disponen actualmente de las mejores condiciones para préstamos a empresas, pymes y emprendedores, que necesitan una inyección de líquido para arrancar o renovarse. Solicitar un crédito para empresa es rápida y sencillo gracias a su calculadora integrada en la web.

Créditos Hipotecarios al 100%

MiCréditoYA!lleva dos décadas solucionando diariamente diferente problemas como refinanciaciones, subastas de fincas, embargos de entidades, seguridad social, etc...

Reunificando de Deudas

Con MiCréditoYA! puede concentrar todas sus deudas en un sólo crédito, cuya cuota mensual será menor que la suma de los créditos independientes. Exponga su caso desde la zona de contacto de su web y le responderán en 24 horas con una solución.

Leasing / Renting

Ofrecen soluciones leasing y renting, como por ejemplo renting de vehículos o cualquier tipo de maquinaria industrial o empresarial, como alquiler de lavadoras industriales o el popular reting de fotocopiadoras.

La Franquicia MiCréditoYA!

La Franquicia MiCréditoYa! es la primera red en franquicias financieras en España que ofrece servicios de intermediación en la obtención de créditos de diferentes tipos, tales como Créditos Hipotecarios, Créditos personales, Créditos a Empresas, Unificación de deudas, Leasing, Renting, Descuentos de Pagares, Contratación de pólizas de seguros de todo tipos, etc.

A través de una amplia red especializada de oficinas de tramitación de todos tipos de créditos, MiCréditoYA!, ofrece un servicio a miles de personas y empresas, que quieren, resolver, cualquier dificultad económica.

La franquicia MiCréditoYa!, se especializa en La obtención de la mejor operación financiera, para satisfacer su necesidad. Los franquiciados, que operan por zonas, tienen un alto conocimiento y dominio de las mismas, por lo que ofrecen un servicio de alta calidad. La experiencia, profesionalidad y conocimiento del mercado avalan a MiCréditoYA!

Lanzamiento de Ayudas Financieras

Ahora de la mano de MiCréditoYA!, nace Ayudas Financieras.

Ayudas Financieras da respuesta a aquellas personas injustamente incluidas en un fichero de morosos a las que no les queda más remedio que abonar la deuda reclamada si quiere acceder a un préstamo, contratar determinados servicios ó, simplemente, dejar de ser considerado como un moroso.

Es muy posible que estas deudas puedan ser borradas de los ficheros de morosos. Son muy numerosos los casos en que los datos son incluidos en estos ficheros de forma incorrecta. Estas situaciones son detectadas por Ayudas Financieras propiciando el borrado.

Ayudas Financiera detecta si sus clientes están incluidos en estos Ficheros de Mororos, y gestionan el borrado íntegro de los datos:

ASNEF-EQUIFAX

EXPERIAN-BADEXCUG

INFODEUDA

RAI

FIJ

CIRBE

CIREX En colaboración con MiCréditoYA!, ofrecen un servicio completo y único en España:

Elaboración de Informe financiero completo

Con solo proporcionar los datos del cliente, Ayudas Financieras envía en pocos días un informe completo de la situación y diferentes opciones...

Gestión de borrado de datos

Pueden eliminar completamente los datos de los ficheros de morosos para cualquier deuda: ASNEF, RAI, EXPERIAN BADEXCUG, CIRBE, EQUIFAX,...

Tramitación de su Crédito

Junto con MiCréditoYA! se encargan de la tramitación de créditos personal de forma rápida, segura y sencilla... incluso si el cliente se encuentra en una situación delicada o está includido en listados de morosos, con crédito hipotecarios al 100%

Datos de contacto

C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 1

Edif. Arcadia Portal 2 - Entreplanta A1

29007 Málaga (Málaga).

Tlfs.: 951 94 35 40 " 689 682 032

info@ayudasfinancieras.es

https://www.ayudasfinancieras.es/

