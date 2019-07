IMF Business School y la Universidad Nebrija apuestan por una formación superior orientada al empleo Comunicae

lunes, 8 de julio de 2019, 17:02 h (CET) La colaboración busca aunar los recursos de ambas instituciones para potenciar la formación y el desarrollo profesional y laboral IMF Business School ha firmado un acuerdo estratégico con la Universidad Nebrija, a través del cual esta última institución certificará 91 títulos propios de la escuela de negocios (másteres y expertos universitarios), ofreciendo una doble titulación: Máster o Experto de la Universidad Nebrija y Máster de IMF Business School. Asimismo, la escuela de negocios oferta dos titulaciones oficiales de la Universidad Nebrija, que completan aún más su propuesta formativa.

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, “tras muchos años de experiencia, creemos que el alto nivel de empleabilidad de nuestros alumnos se debe a nuestro esfuerzo por ofrecerles siempre una respuesta formativa que les permita mejorar no solo sus conocimientos y capacidades, sino que les ayude a acceder al mercado laboral o mejorar su situación actual. Por eso estamos convencidos que acuerdos como éste son un ejemplo de valor para seguir trabajando sobre nuestros pilares de la mano de instituciones como la Universidad Nebrija”.

Aunque las cifras de paro han descendido en el último año, España sigue a la cabeza de los países europeos con mayor desempleo, según los resultados anuales publicados por Eurostat. La situación es alarmante. Profesionales con un elevado nivel de estudios, que no responden a la demanda del mercado actual, la proliferación de nuevos puestos de trabajo que hace años no existían, y las dificultades para conciliar la vida laboral y profesional con la formación son algunas de las razones que explican esta realidad. IMF Business School, conscientes de ello, firman este acuerdo para formar a profesionales con un alto grado de empleabilidad que cubran las necesidades de las empresas en la situación actual.

IMF Business School nació en 2001 con el objetivo de crear soluciones formativas de vanguardia a través del diseño de planes personalizados. Conscientes de la situación actual, su propósito es adaptar su propuesta formativa a las necesidades del mercado de trabajo contemporáneo. Desde su fundación, la escuela de negocios ha experimentado una gran diversificación de sus líneas de negocio que se aumenta ahora con el acuerdo con Nebrija. El crecimiento evolutivo de la escuela se debe a la calidad de su formación y a la experiencia de su equipo docente, que se ha multiplicado por seis desde su origen, alcanzando un total de más de 260 profesionales. Desde su creación, la escuela de negocios ha formado ya a más de 120.000 alumnos y colaborado con más de 5.000 empresas.

