Canarias Digital aterriza en la capital tinerfeña apostando una vez más por la innovación

lunes, 8 de julio de 2019, 16:51 h (CET) El congreso de marketing Canarias Digital se traslada a la capital tinerfeña para acercar las novedades del mundo digital a los profesionales, empresarios y emprendedores de la isla. Como promoción de verano, aquellos que adquieran sus entradas en los meses de julio y agosto recibirán un descuento del 50% Los próximos días 3, 4 y 5 de octubre tendrá lugar Canarias Digital, único evento del archipiélago dedicado íntegramente al marketing digital. Este año, el congreso vuelve para su III edición con una importante novedad: se traslada de la zona sur de la isla, donde venía celebrándose, a la capital tinerfeña. De esta forma, el evento pretende acercar a más profesionales y empresarios a las últimas novedades del mundo digital.

El congreso se realizará en las instalaciones del hotel Silken Atlántida, y estará compuesto por una serie de ponencias y talleres prácticos. Este año, estos tres días de formación abordarán conocimientos más específicos que pondrán el foco en dotar de las herramientas necesarias para mejorar la estrategia online de las empresas.

Nana González, experta en marketing y directora del congreso señaló que el traslado del evento a Santa Cruz responde a “las continuas solicitudes que recibíamos y que pedían que trajésemos Canarias Digital a la capital”. Para González esta nueva localización permite “acercar el congreso a la mayor parte del panorama empresarial de la isla”.

La directora del evento destacó que fueron muchas personas las que “no pudieron asistir a las jornadas anteriores por problemas laborales, de movilidad, o económicos. En este sentido, trasladar el evento al centro neurálgico de la isla permite “mejorar la competitividad de las empresas a través de una formación innovadora y adaptada a los nuevos tiempos que vivimos”.

No obstante, y pensando en todos aquellos que no puedan acercarse a Santa Cruz, vivan en otras islas o en cualquier otra parte del mundo, podrán acceder a las ponencias a través de una conexión streamingde alta calidad. Aquellos interesados en esta opción, podrán adquirir su pase a través de la web www.canarias-digital.com.

Formación e innovación: la receta del crecimiento

Este congreso, que desde su primera edición se posicionó como pionero en el archipiélago, pretende una vez más hacerse eco de cómo el marketing ha cambiado radicalmente gracias a la tecnología, el Internet y las redes sociales.

No obstante, en esta edición de Canarias Digital ira un paso más allá e incluirá en su repertorio temas más específicos como la realidad aumentada, el Whatsapp como herramienta de marketing, SEO, LinkedIn entre otras . Con estas nuevas temáticas se pretende fomentar un método de formación continua, vital para reforzar las acciones comerciales de las empresas, y por consiguiente, mejorar los resultados de las mismas.

Para Nana González, “es muy importante que el archipiélago apueste una vez más por este tipo de iniciativas formativas ya que son una muestra del crecimiento y maduración del sector empresarial”. De la misma forma González recalcó que este tipo de formación se convierte en el vehículo más efectivo para “poner a la vanguardia el panorama empresarial canario” .

El evento está dirigido a empresarios, autónomos y emprendedores que deseen nutrirse de conocimientos digitales que les permitan resaltar sus proyectos empresariales frente a su competencia. Las entradas ya están a la venta en la web canarias-digital.com. Así mismo, quienes adquieran sus entradas en los meses de julio y agosto se podrán beneficiar de la "promo verano" con la que obtendrán un descuento del 50% directo en la compra.

Ponencias del congreso

La III edición de Canarias Digital contará con expertos de talla nacional e internacional que abordarán materias como el uso de Facebook, cómo mejorar la visibilidad de los sitios web, la gestión estratégica y el social media entre otros. Estos profesionales serán los encargados de proveer de todas las herramientas necesarias para potenciar y posicionar las pymes del archipiélago mediante una serie de ponencias y talleres prácticos.

Algunos de estos profesionales serán consultor en marketing y comunicación digital, Alexis Socco; la comunicadora social y docente en marketing estratégico María Díaz y la consultora, especializada en atención al cliente en redes sociales, Billie Sastre.

Además de las ponencias, esta III edición de Canarias Digital contará con una serie de talleres orientados a enseñar las formas más efectivas de poner en práctica los conocimientos de las exposiciones. De esta manera, este congreso no solo persigue proveer a los asistentes de conocimientos teóricos, sino también las mejores formas de sacarle partido a estas informaciones poniéndolas en acción.

Otra gran novedad que trae esta III edición de Canarias Digital es la sección llamada open lab, donde bajo la tutela del comunicador José Navarro, y gracias al apoyo de Caixa Bank, se otorgarán premios de hasta 1500€ a estrategias de innovación empresarial.

